Tây Ninh đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên các hệ thống thương mại điện tử

(VTC News) -

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội, ngành nông nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức lớn. Tây Ninh, với vị trí địa lý chiến lược giáp Campuchia và hệ thống cửa khẩu quốc tế rộng mở, đang trở thành điểm sáng trong việc ứng dụng khoa học công nghệ cao, thúc đẩy số hóa nông nghiệp và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản thông qua các nền tảng thương mại điện tử.

Ngành nông nghiệp Tây Ninh đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp

Những năm gần đây, Tây Ninh đã đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, coi đây là trụ cột nhằm tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. Tỉnh kêu gọi doanh nghiệp đầu tư vào các mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ tiên tiến như hệ thống tưới nhỏ giọt thông minh, nhà màng, nhà lưới, cảm biến môi trường, tự động hóa quy trình sản xuất và chăn nuôi.

Đặc biệt, Tây Ninh vốn là “thủ phủ” cây mì (sắn), cao su và mía đường, nay đã mở rộng thêm vùng trồng các loại rau màu, cây ăn trái theo hướng hữu cơ và VietGAP. Ở nhiều địa bàn như Trảng Bàng, Gò Dầu hay Bến Cầu, các trang trại đã ứng dụng công nghệ IoT trong quản lý dinh dưỡng cho cây trồng, theo dõi độ ẩm và điều chỉnh lượng nước tưới tự động. Nhờ đó, năng suất tăng từ 15 – 30%, chất lượng nông sản đồng đều hơn, giảm đáng kể chi phí sản xuất và lượng phân bón hóa học.

Cùng với đó, các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ở Tây Ninh đang đầu tư dây chuyền chế biến sâu như tinh bột sắn, đường hữu cơ, rau củ sấy lạnh, trái cây đóng gói tiêu chuẩn xuất khẩu. Điều này giúp nâng cao giá trị gia tăng và hạn chế tình trạng phụ thuộc vào thị trường thô, dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả.

Số hóa sản phẩm nông nghiệp – xu hướng tất yếu

Song song với sản xuất công nghệ cao, Tây Ninh còn chú trọng đẩy mạnh số hóa nông nghiệp. Các cơ quan quản lý đã phối hợp cùng doanh nghiệp xây dựng cơ sở dữ liệu nông sản, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR, chuẩn hóa thông tin về vùng trồng, quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm. Đây là yếu tố quan trọng để nông sản Tây Ninh đáp ứng yêu cầu khắt khe của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Ngoài ra, tỉnh cũng đẩy mạnh tiêu thụ nông sản trên các hệ thống thương mại điện tử.

Thông qua các sàn TMĐT, nông sản Tây Ninh đã tiếp cận được lượng khách hàng lớn trên toàn quốc, giảm chi phí trung gian và rút ngắn thời gian đưa hàng đến người tiêu dùng. Đặc biệt, nhiều sản phẩm OCOP của tỉnh đã có gian hàng riêng, được quảng bá theo hình thức livestream, chương trình khuyến mãi trực tuyến, thu hút sự quan tâm của người mua trẻ.

Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều hội nghị kết nối cung – cầu trực tuyến, hội chợ nông sản số, qua đó tạo cơ hội để nông dân gặp gỡ doanh nghiệp thu mua, nhà đầu tư, hệ thống phân phối trong và ngoài nước. Nhờ vậy, nhiều sản phẩm đặc sản như mãng cầu Bà Đen, sầu riêng, rau củ sạch, tinh bột mì, đường hữu cơ… đã mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị thương hiệu.

Hội nhập toàn cầu hóa – cơ hội và định hướng phát triển

Trong xu thế hội nhập, nông sản Tây Ninh đang từng bước tiếp cận thị trường quốc tế thông qua việc đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chứng nhận GlobalGAP, hữu cơ và tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực nông nghiệp đã đưa sản phẩm từ Tây Ninh xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, EU.

Với lợi thế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát và hệ thống logistic đang được hoàn thiện, Tây Ninh có nhiều tiềm năng trở thành điểm trung chuyển nông sản giữa Việt Nam và các nước trong khu vực. Việc ứng dụng công nghệ cao và số hóa nông nghiệp sẽ là nền tảng quan trọng giúp tỉnh nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu minh bạch thông tin trong giao thương quốc tế.

Trong thời gian tới, Tây Ninh đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái nông nghiệp số, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ hiện đại, thúc đẩy liên kết chuỗi và xây dựng thương hiệu nông sản mạnh. Tỉnh cũng đẩy mạnh xúc tiến thương mại quốc tế, hỗ trợ các hợp tác xã và nông dân tham gia sàn thương mại điện tử xuyên biên giới như Alibaba, Amazon Global Selling.

Ứng dụng khoa học công nghệ cao, số hóa sản phẩm nông nghiệp và thúc đẩy tiêu thụ nông sản qua hệ thống thương mại điện tử không chỉ giúp Tây Ninh tăng giá trị sản phẩm, mở rộng thị trường mà còn góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế. Đây là hướng đi đúng đắn và bền vững, khẳng định quyết tâm của tỉnh trong việc xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, thông minh, thích ứng với xu thế toàn cầu hóa.