Bưởi Diễn 'đổ bộ' vào Nam sớm, giá tăng mạnh trước Tết

<b class="video-element" data-id="iUqc_b_aOjYk9H3wftVvlReuswa_b_ca_b_c"></b>\r\n<p class="expEdit cap-video">Bưởi Diễn 'đổ bộ' vào TP.HCM từ sớm, giá tăng mạnh. (Video: Nguyễn Liến)</p>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Theo anh Cao Quang Hà, chủ vườn Thanh Giang (368 Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP.HCM), từ đầu tháng 12 Dương lịch, những chậu bưởi Diễn đầu tiên đã được vận chuyển từ các tỉnh miền Bắc vào TP.HCM. Việc vận chuyển sớm giúp nhà vườn chủ động về chất lượng cây, đồng thời tạo lợi thế trước khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm sát Tết." height="371" data-id="2744417" data-detail="1" data-width="660" data-height="371" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/07/17-12473789.jpg" class=" lazy" fetchpriority="high" decoding="async" data-index="0">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p style="text-align: justify;">Theo anh Cao Quang Hà, chủ vườn Thanh Giang (368 Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP.HCM), từ đầu tháng 12 Dương lịch, những chậu bưởi Diễn đầu tiên đã được vận chuyển từ các tỉnh miền Bắc vào TP.HCM. Việc vận chuyển sớm giúp nhà vườn chủ động về chất lượng cây, đồng thời tạo lợi thế trước khi thị trường bước vào giai đoạn cao điểm sát Tết.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Khi được đưa vào TP.HCM từ sớm, cây bưởi Diễn nhanh chóng thích nghi với nền nhiệt ấm và ổn định hơn. Sau một thời gian dưỡng cây, bưởi bắt đầu hồi sức, bung lộc non, tạo tiền đề cho tán lá xanh, dáng cây đều khi bước vào mùa hoa Tết." height="371" data-id="2744419" data-detail="1" data-width="660" data-height="371" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/07/5-12484882.jpg" class=" lazy" data-index="1">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p style="text-align: justify;">Khi được đưa vào TP.HCM từ sớm, cây bưởi Diễn nhanh chóng thích nghi với nền nhiệt ấm và ổn định hơn. Sau một thời gian dưỡng cây, bưởi bắt đầu hồi sức, bung lộc non, tạo tiền đề cho tán lá xanh, dáng cây đều khi bước vào mùa hoa Tết.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Thị trường bưởi Diễn năm nay được đánh giá là đặc biệt khắc nghiệt khi sản lượng giảm mạnh so với năm ngoái. Theo các nhà vườn, số lượng bưởi đủ tiêu chuẩn lên chậu bán Tết giảm khoảng 60%, tức hơn một nửa nguồn cung đã bị “rơi rụng” từ sớm." height="371" data-id="2744420" data-detail="1" data-width="660" data-height="371" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/07/8-12495087.jpg" class=" lazy" data-index="2">\r\n<figcaption>\r\n<p class="expEdit">Thị trường bưởi Diễn năm nay được đánh giá là đặc biệt khắc nghiệt khi sản lượng giảm mạnh so với năm ngoái. Theo các nhà vườn, số lượng bưởi đủ tiêu chuẩn lên chậu bán Tết giảm khoảng 60%, tức hơn một nửa nguồn cung đã bị “rơi rụng” từ sớm.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Nguyên nhân chính đến từ thiên tai và mưa bão kéo dài trong năm trước. Nhiều vườn bưởi tại miền Bắc bị ngập nước, thối rễ, cây suy yếu, không kịp phục hồi để xử lý ra trái đúng vụ, dẫn đến tình trạng khan hiếm bưởi cảnh ngay từ đầu mùa." height="371" data-id="2744423" data-detail="1" data-width="660" data-height="371" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/07/3-12503752.jpg" class=" lazy" data-index="3">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit">Nguyên nhân chính đến từ thiên tai và mưa bão kéo dài trong năm trước. Nhiều vườn bưởi tại miền Bắc bị <a class="wiki-link" href="https://vtcnews.vn/nuoc-song-hong-dang-cao-nhan-chim-vuon-dao-quat-nong-dan-ha-noi-lo-mat-tet-ar968768.html">ngập nước, thối rễ,</a> cây suy yếu, không kịp phục hồi để xử lý ra trái đúng vụ, dẫn đến tình trạng khan hiếm bưởi cảnh ngay từ đầu mùa.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Nguồn cung giảm sâu đã đẩy giá bưởi Diễn năm nay lên mức cao nhất trong nhiều năm. So với Tết năm ngoái, giá bưởi tăng từ 30 - 40%, đặc biệt là những cây dáng đẹp, tán tròn đều, trái phân bố dày và đồng màu." height="495" data-id="2744429" data-detail="1" data-width="660" data-height="495" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/07/buoi-dien-44-12540479.jpg" class=" lazy" data-index="4">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p style="text-align: justify;">Nguồn cung giảm sâu đã đẩy giá bưởi Diễn năm nay lên mức cao nhất trong nhiều năm. So với Tết năm ngoái, giá bưởi tăng từ 30 - 40%, đặc biệt là những cây dáng đẹp, tán tròn đều, trái phân bố dày và đồng màu.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Tại vườn Thanh Giang, bưởi Diễn hiện được chia thành ba phân khúc rõ rệt. Cụ thể, khoảng 70 cây size nhỏ có giá từ 6,5 - 8 triệu đồng/cây; 60 cây size vừa dao động từ 18 - 25 triệu đồng/cây và khoảng 40 cây size đại được chào bán từ 40 - 60 triệu đồng/cây." height="371" data-id="2744431" data-detail="1" data-width="660" data-height="371" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/07/15-12545093.jpg" class=" lazy" data-index="5">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p style="text-align: justify;">Tại vườn Thanh Giang, bưởi Diễn hiện được chia thành ba phân khúc rõ rệt. Cụ thể, khoảng 70 cây size nhỏ có giá từ 6,5 - 8 triệu đồng/cây; 60 cây size vừa dao động từ 18 - 25 triệu đồng/cây và khoảng 40 cây size đại được chào bán từ 40 - 60 triệu đồng/cây.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Đáng chú ý, phân khúc bưởi size đại năm nay tăng giá mạnh so với cùng kỳ. Nếu như Tết năm ngoái, những cây lớn nhất chỉ dao động khoảng 45 - 50 triệu đồng/cây thì năm nay, mức giá đã được điều chỉnh tăng do khan hiếm nguồn hàng." height="371" data-id="2744440" data-detail="1" data-width="660" data-height="371" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/07/20260107101444-12564294.jpg" class=" lazy" data-index="6">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p style="text-align: justify;">Đáng chú ý, phân khúc bưởi size đại năm nay tăng giá mạnh so với cùng kỳ. Nếu như Tết năm ngoái, những cây lớn nhất chỉ dao động khoảng 45 - 50 triệu đồng/cây thì năm nay, mức giá đã được điều chỉnh tăng do khan hiếm nguồn hàng.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Do Tết năm nay đến muộn, nhà vườn chủ động không ép màu sớm mà để trái chỉ mới ửng vàng. Cách làm này giúp bưởi chín tự nhiên đúng dịp, màu sắc đẹp, hạn chế tình trạng nhanh xuống màu hoặc rụng trái sau Tết." height="371" data-id="2744447" data-detail="1" data-width="660" data-height="371" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/07/20260107100131-12593380.jpg" class=" lazy" data-index="7">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p style="text-align: justify;">Do Tết năm nay đến muộn, nhà vườn chủ động không ép màu sớm mà để trái chỉ mới ửng vàng. Cách làm này giúp bưởi chín tự nhiên đúng dịp, màu sắc đẹp, hạn chế tình trạng nhanh xuống màu hoặc rụng trái sau Tết.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Về chất lượng, bưởi Diễn được đánh giá là loại cây cảnh có độ bền vượt trội. Nếu chăm sóc tốt, cây có thể giữ màu và dáng đẹp qua Tết, thậm chí chơi đến tháng 7 năm sau; một số cây có thể giữ trái đến tận tháng 10, tháng 11." height="371" data-id="2744413" data-detail="1" data-width="660" data-height="371" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/07/20260107101054-12405117.jpg" class=" lazy" data-index="8">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p style="text-align: justify;">Về chất lượng, bưởi Diễn được đánh giá là loại cây cảnh có độ bền vượt trội. Nếu chăm sóc tốt, cây có thể giữ màu và dáng đẹp qua Tết, thậm chí chơi đến tháng 7 năm sau; một số cây có thể giữ trái đến tận tháng 10, tháng 11.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Anh Nguyễn Văn Nghĩa (phường Phước Long, TP.HCM) đi chọn mua bưởi Diễn. Anh cho rằng mức giá bưởi Diễn năm nay tăng nhưng có thể chấp nhận được. Vì để có được một cây bưởi đẹp trưng Tết, người làm vườn phải chăm sóc suốt cả năm và vận chuyển quãng đường dài từ Bắc vào Nam, đòi hỏi nhiều công sức và kỹ thuật." height="495" data-id="2744457" data-detail="1" data-width="660" data-height="495" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/07/buoi-dien-111-13024095.jpg" class=" lazy" data-index="9">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p style="text-align: justify;">Anh Nguyễn Văn Nghĩa (phường Phước Long, TP.HCM) đi chọn mua bưởi Diễn. Anh cho rằng mức giá bưởi Diễn năm nay tăng nhưng có thể chấp nhận được. Vì để có được một cây bưởi đẹp trưng Tết, người làm vườn phải chăm sóc suốt cả năm và vận chuyển quãng đường dài từ Bắc vào Nam, đòi hỏi nhiều công sức và kỹ thuật.</p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Hiện tại, lượng tiêu thụ tại một số vườn mới chỉ đạt khoảng 10%. Theo các chủ vườn, phần lớn giao dịch đến từ nhóm khách hàng cũ đổi cây, trong khi khách mới vẫn còn tâm lý cân nhắc do giá bưởi năm nay neo ở mức cao. Ngoài bưởi Diễn, nhà vườn cũng chuẩn bị thêm các chậu quýt chu sa để phục vụ khách dịp Tết." height="371" data-id="2744469" data-detail="1" data-width="660" data-height="371" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/07/10-13053644.jpg" class=" lazy" data-index="10">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p style="text-align: justify;">Hiện tại, lượng tiêu thụ tại một số vườn mới chỉ đạt khoảng 10%. Theo các chủ vườn, phần lớn giao dịch đến từ nhóm khách hàng cũ đổi cây, trong khi khách mới vẫn còn tâm lý cân nhắc do giá bưởi năm nay neo ở mức cao. Ngoài bưởi Diễn, nhà vườn cũng chuẩn bị thêm các chậu quýt chu sa để phục vụ khách dịp Tết. </p>\r\n</figcaption>\r\n</figure>\r\n<figure class="expNoEdit"><img src="" alt="Những ngày này, vườn bưởi Diễn thu hút đông người dân và khách tham quan tìm đến chụp hình, ghi lại khoảnh khắc bên những chậu bưởi trĩu quả, màu sắc bắt mắt. Nhiều người cho biết thích thú trước không khí Tết đến sớm và vẻ đẹp đặc trưng của bưởi Diễn giữa lòng TP.HCM." height="439" data-id="2744464" data-detail="1" data-width="660" data-height="439" data-src="https://cdn-i.vtcnews.vn/resize/th/upload/2026/01/07/buoi-dien-22-13044392.jpg" class=" lazy" data-index="11">\r\n<figcaption style="position: relative;">\r\n<p class="expEdit">Những ngày này, vườn bưởi Diễn thu hút đông người dân và khách tham quan tìm đến chụp hình, ghi lại khoảnh khắc bên những chậu bưởi trĩu quả, màu sắc bắt mắt. Nhiều người cho biết thích thú trước không khí Tết đến sớm và vẻ đẹp đặc trưng của bưởi Diễn giữa lòng TP.HCM.
