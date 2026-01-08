Bưởi Diễn 'đổ bộ' vào Nam sớm, giá tăng mạnh trước Tết

Anh Nguyễn Văn Nghĩa (phường Phước Long, TP.HCM) đi chọn mua bưởi Diễn. Anh cho rằng mức giá bưởi Diễn năm nay tăng nhưng có thể chấp nhận được. Vì để có được một cây bưởi đẹp trưng Tết, người làm vườn phải chăm sóc suốt cả năm và vận chuyển quãng đường dài từ Bắc vào Nam, đòi hỏi nhiều công sức và kỹ thuật.