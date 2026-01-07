Thương lái ồ ạt chốt hàng, nông dân thủ phủ quất cảnh kỳ vọng vụ Tết bội thu

"Đến thời điểm hiện tại, hàng nghìn chậu quất mà gia đình cất công vun trồng trong năm qua đã được thương lái đặt cọc. Đối với loại quất nhỏ sẽ có giá dao động từ 500 đến 700 nghìn đồng/chậu. Còn quất lớn có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy vào kiểu dáng. Ước tính, vụ quất Tết năm nay, sau khi trừ chi phí, tôi bỏ túi khoảng trên 100 triệu đồng" - ông Tâm vui vẻ chia sẻ.