Thương lái ồ ạt chốt hàng, nông dân thủ phủ quất cảnh kỳ vọng vụ Tết bội thu

Những ngày này, không khí ở làng quất Cẩm Hà, phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng – nơi vốn được mệnh danh là “thủ phủ quất cảnh miền Trung” – rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ trung tâm làng đến những con đường nhỏ dẫn vào từng nhà vườn, đâu đâu cũng vang tiếng người, tiếng cắt tỉa. Bà con nông dân đang tất bật chăm sóc, chuẩn bị những chậu quất đẹp nhất phục vụ thị trường Tết Nguyên đán 2026.
Đang ngắm nghía để tỉa tót cho chậu quất sai quả trong vườn nhà mình, ông Lê Minh Tâm - nông dân trồng quất có tiếng ở Cẩm Hà - cho hay vụ quất Tết năm nay, gia đình ông dự kiến xuất bán hơn 3.200 chậu quất các loại, trong đó có khoảng 200 chậu quất lớn.
"Đến thời điểm hiện tại, hàng nghìn chậu quất mà gia đình cất công vun trồng trong năm qua đã được thương lái đặt cọc. Đối với loại quất nhỏ sẽ có giá dao động từ 500 đến 700 nghìn đồng/chậu. Còn quất lớn có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng tùy vào kiểu dáng. Ước tính, vụ quất Tết năm nay, sau khi trừ chi phí, tôi bỏ túi khoảng trên 100 triệu đồng" - ông Tâm vui vẻ chia sẻ.
Cách vườn quất của ông Tâm chỉ vài bước chân là khoảnh đất đang được đặt 1.600 chậu quất của anh Nguyễn Kiên. Theo anh Kiên, dù thời tiết năm nay tương đối bất lợi, song nhờ chủ động theo dõi, điều chỉnh chế độ nước, phân bón và áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật, vườn quất vẫn sinh trưởng tốt, tán tròn đều, quả sai, màu sắc đẹp.
Theo ông Tâm, anh Kiên và nhiều hộ dân ở thủ phủ quất cảnh Cẩm Hà, từ thời điểm cuối tháng 10 Âm lịch đến nay, thương lái từ các từ các địa phương khác như Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai,… đổ xô đến các nhà vườn để xem cây, chọn dáng, thương lượng giá và đặt cọc.
Những chậu quất sai quả, đang chuyển sang màu vàng chín đã sẵn sàng phục vụ thị trường dịp Tết Nguyên đán 2026.
Theo Trung tâm Cung ứng sự nghiệp công phường Hội An Tây, tổng diện tích sản xuất hoa, cây cảnh trên địa bàn phường năm 2025 đạt khoảng 531.000 m², riêng diện tích trồng quất cảnh hơn 272.000 m². Sản lượng gồm gần 145.000 cây quất giống, hơn 104.000 quất chậu và 23.000 quất mini.
Việc thương lái ồ ạt chốt hàng cộng với chất lượng quất năm nay đạt hiệu quả đang giúp nông dân làng quất Cẩm Hà hướng tới một vụ Tết bội thu.
