Bức ảnh 'hot' khiến dân mạng tranh cãi việc ‘học, làm ở quán cà phê có lãng phí’

(VTC News) -

Trong bài đăng gây xôn xao mạng xã hội, một tài khoản ẩn danh chia sẻ: "Không phải văn phòng, đây là khung cảnh trăm khách ngồi gõ laptop trong một quán cà phê. Vào đây thì chỉ có siêng năng chứ không thể lười được luôn"; đính kèm hình ảnh khách tập trung làm việc trước laptop, sách vở trong quán cà phê được bài trí như thư viện tại TP.HCM.

Trên các trang cộng đồng, bài đăng nhận được hàng chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận với những luồng ý kiến trái ngược khác nhau về vấn đề: "Có nhất thiết phải tốn tiền ra quán cà phê để học tập, việc? Nếu chăm chỉ thật, sao không ở nhà lại còn ra ngoài?".

Nhiều dân mạng cho rằng việc ra quán cà phê như vậy là lãng phí trong khi có thể làm việc tại nhà: "Nhiều người chỉ làm màu, ra quán cà phê chụp hình giống kiểu đang học tập và làm việc nghiêm túc lắm vậy. Thật sự tự giác thì ngồi đâu chẳng học tập, làm việc được, cần gì phải ra quán".

Thành Trung chia sẻ: "Hôm đó bạn hẹn vô một quán cà phê gần trường đại học, mà tôi thấy ngộp thở luôn. 90% là sinh viên làm mấy đồ án này nọ. Tôi không hiểu sao mọi người có thể làm việc trong không gian đông đúc, có tiếng nhạc, tiếng nói cười, mùi đồ ăn, đồ uống như vậy. Việc bỏ ra cả 50.000 đồng, 100.000 đồng cho một lần làm việc không hiệu quả là quá lãng phí".

Mỹ Anh bình luận: "Viêc bỏ 50 nghìn đồng để ngồi 8 tiếng làm việc tại quán cà phê không phải là lãng phí. Cái thấy lãng phí nhất là thời gian bỏ ra. Tôi làm việc ngoài quán thường bị sao nhãng, khó tập trung, cắm tai nghe vào vẫn khó chịu. Nếu các bạn không muốn làm việc ở nhà thì nên lên thư viện, không gian được thiết kế chuẩn xác với công năng học tập, làm việc".

Hình ảnh cả trăm người học tập và làm việc tại quán cà phê gây "sốt" mạng xã hội. (Ảnh: Luân Phi)

Bên cạnh đó, cũng có dân mạng nêu ý kiến rằng quán cà phê chỉ nên là nơi thưởng thức đồ uống, trò chuyện với bạn bè. Khánh Thiện bình luận: "Biến quán cà phê thành nơi làm việc là sở thích nhiều bạn trẻ ngày nay. Đi uống cà phê, tôi từng bị các em sinh viên đang học lườm vì nói to. Dẫu biết rằng có những quán cà phê khuyến khích, dành cho việc học tập, làm việc tuy nhiên như vậy cũng khiến nhiều người không biết mà đến nhầm".

Loan Hoàng chia sẻ: "Không biết mọi người thấy sao chứ tôi ra quán cà phê thì thường chỉ vì gặp mặt trao đổi công việc, hoặc tám chuyện với bạn bè. Mỗi lần xong việc cũng đều tranh thủ không muốn mất thời gian của chủ quán. Người ta mở quán ra thì cũng nhiều yếu tố phải tính đến. Mình học tập, làm việc nên ở nhà thì hơn".

Tuy nhiên, nhiều c ưdân mạng phản biện rằng mỗi cá nhân có sở thích khác nhau. Người thích ở nhà, cũng có người ra quán cà phê mới tập trung, có nhiều cảm hứng cho làm việc và học tập được.

Oanh Vy chia sẻ: "Trong ảnh là quán cà phê chuyên cho làm việc. Với cả, không phải ai mang laptop ra cũng là làm màu đâu, riêng tôi thấy mình bỏ tiền ra làm việc ở quán cà phê vì cho hiệu quả, có động lực hơn. Xung quanh người lạ nên bản thân phải đứng đắn, nghiêm túc với việc đang làm hơn, chứ tôi ở nhà là lại nằm ra giường ngủ mất".

Thiên Minh bình luận: "Ở nhà, nhiều khi mình kế bên cái giường, sểnh cái là tót lên giường luôn, không kỷ luật bản thân nổi nên mới phải vác xác ra quán để tự ép tập trung hơn. Hoặc là bạn nào ở chung, ở ghép không đủ yên tĩnh để làm việc, thì ra cà phê để đỡ làm phiền".

Trang Hạ viết: "Khách hàng bỏ tiền thì có quyền tự do trải nghiệm. Quán cà phê không cấm là được chứ sao mọi người lại ý kiếm. Chuyện ngồi quán cà phê để học có lợi hay hại như nào thì mỗi cá nhân mới đánh giá được. Ai thấy phù hợp gì thì làm đó chứ xã hội không có khuôn mẫu chung cho tất cả".