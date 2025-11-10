Dân mạng tranh cãi chuyện chàng trai 'đi ăn gói đồ thừa về cho người yêu'

(VTC News) -

Trong một bài đăng đang gây xôn xao mạng xã hội, một bạn nữ ẩn danh chia sẻ: “Chuyện là anh người yêu mình đi ăn thịt nướng với sếp xong gói mang về cho mình. Mở gói đồ ăn ra mà không biết nên vui hay nên buồn nữa. Hình như là gói đồ dư thừa mang về hay sao, mình cũng có phải gì đâu mà ăn đồ thừa. Có lòng mua cho người yêu thì nên mua hẳn phần tử tế”.

Trên các trang cộng đồng, bài đăng trên nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác, chia sẻ và bình luận với những luồng ý kiến trái ngược khác nhau về vấn đề: "Đi ăn với sếp, với đồng nghiệp xong gói đồ thừa về cho người yêu có phải là thiếu tử tế?".

Không ít cư dân mạng cho rằng cô gái đang "nâng tầm vấn đề" một cách quá mức: "Này là miếng thịt nướng nguyên. Người ta nướng xong cắt miếng về cho bạn dễ ăn mà thôi. Tôi thấy bình thường"; "Bạn chỉ nên lên án khi nào người yêu mang về một đống hổ lốn thôi. Đây người ta cẩn thận, sắp xếp đẹp mắt, đồ nguyên miếng"; "Mình thấy vấn đề này bình thường, như kiểu gia đình đi ăn cỗ đem phần về cho người ở nhà ý"; "Con trai đem đồ về cho bạn là thương bạn lắm vì sĩ diện của họ cũng cao mà, nhất là đi ăn với sếp"...

Hình ảnh suất ăn được gói mang về đính kèm bài đăng của cô gái.

Cùng quan điểm này, Huyền My chia sẻ: "Mỗi lần chồng đi ăn, mình toàn dặn nếu thừa đồ ăn thì mang về vợ ăn với, đừng bỏ đó uổng lắm. Từ đó, chồng đi ăn với sếp toàn thấy mang đồ về cho mình, dù có là đồ thừa nhưng người ta cũng xếp hộp cẩn thận. Chồng mình không ngại thì sao mình phải ngại".

"Người yêu mình đi làm ở viện hay mang đồ ăn về khi thì cái kẹo, khi thì quả nho. Anh gói vào cái túi nylon nhỏ hay lắm. Của ít lòng nhiều là như thế mà bạn. Quan trọng là người yêu bạn không ngại sếp hay đồng nghiệp mà vẫn lấy đồ về cho bạn là tốt rồi", Thanh Trà viết.

Tuy nhiên, nhiều người khác cho rằng nếu đem đồ ăn về cho người yêu thì nên mua suất ăn tử tế chứ không nên cầm đồ thừa về. "Nếu hai bạn đã sống chung thì như vậy là bình thường, còn sống riêng thì cũng hơi kỳ cục. Bạn trai hoàn toàn có thể cầm về tự ăn và mua cho bạn gái suất ăn mới. Người ta bảo đang yêu thì cần hình thức hơn thực dụng. Đôi khi sự tinh tế thể hiện qua hành động nhỏ", Mai Sơn viết.

Phan Anh có ý kiến tương tự: "Nếu là vợ chồng hay người thân trong nhà thì bình thường, còn với người yêu thì không nên, bạn nữ nói bạn trai thiếu tinh tế là đúng. Dù có là phần mang về cũng nên đóng gói cẩn thận, mình thấy bạn nam để nguyên trong túi nylon thế kia cũng khá mất vệ sinh".

Ngoài việc tranh cãi "nên hay không nên gói đồ ăn thừa mang về cho người yêu", cộng đồng mạng cũng nêu quan điểm về tiết kiệm đồ ăn, rằng đi ăn với ai cũng chỉ nên gọi vừa đủ, nếu có dư thừa cũng đừng ngại đem về. Huyền Chi viết: "Thời nay, nhiều người đi ăn cứ ngại cầm về, tôi toàn xin phép mọi người nếu món nào dư nhiều không ai nhận thì mình gói đem về hết. Tôi thấy chỉ có 2 loại người bỏ phí đồ ăn là người sĩ diện hoặc người rất giàu thôi. Tôi thì không nằm trong 2 nhóm người này".

Phạm Trung chia sẻ: "Mình hay đi ăn với sếp, toàn gọi nhiều món quá. Tới món này không ăn nổi nữa mà bỏ thì uổng nên gói nguyên phần mang về. Những món chưa ai ăn hết thì đem về dùng cho bữa hôm sau. Các món mà mọi người ăn rồi thì cũng nên hạn chế vì còn về vấn đề vệ sinh nữa".

Hiện tại, các bài đăng về vấn đề này vẫn đang tiếp tục nhận nhiều lượt tranh luận.