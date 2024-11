Bỗng dưng nhận được 300 triệu đồng, người phụ nữ tìm người trả lại

(VTC News) -

Ngày 1/11, Thiếu tá Văn Đình Thăng - Trưởng Công an xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị vừa nhận được trình báo của chị Phạm Thị Thái (SN 1976, trú thôn Kiều Văn) về việc tài khoản ngân hàng của chị bỗng dưng nhận được số tiền 300 triệu đồng do tài khoản khác chuyển đến.

Lực lượng công an đã hỗ trợ chị Thái hoàn tất các thủ tục để hoàn trả 300 triệu đồng cho chị Huyền. (Ảnh: C.A)

Theo chị Thái, hôm 30/10, chị bất ngờ nhận được số tiền 300 triệu đồng gửi vào tài khoản cá nhân của mình. Do không xác định được tài khoản nguồn để hoàn trả và cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức chuyển tiền nhầm, chị Thái đã nhanh chóng trình báo với công an xã.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Phổ tiến hành xác minh và xác định chủ tài khoản chuyển nhầm là chị Nguyễn Thị Thanh Huyền (trú TP Hà Tĩnh).

Lực lượng công an đã hỗ trợ chị Thái hoàn tất các thủ tục để hoàn trả số tiền trên cho chị Nguyễn Thị Thanh Huyền.

Cách đây hơn nửa năm, tại Hà Tĩnh cũng xảy ra vụ chuyển nhầm tiền qua tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, sáng 23/3, bà Trần Thị Phước (trú tại thôn An Lạc, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân) đến Công an xã Cổ Đạm trình báo về việc trong tài khoản của con gái có nhận được số tiền 48 triệu đồng do chuyển khoản không rõ nguồn gốc.

Sau khi xác minh thông tin, Công an xã Cổ Đạm xác định người chuyển nhầm số tiền trên là anh Đặng Trọng Dương, trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai.

Đến sáng 26/3, Công an xã Cổ Đạm đã cùng bà Trần Thị Phước trao trả số tiền 48 triệu đồng cho anh Đặng Trọng Dương.