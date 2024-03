Hai phụ nữ ở Hà Tĩnh trả lại hơn 100 triệu đồng cho người chuyển nhầm

(VTC News) -

Ngày 26/3, thông tin từ Công an xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), cơ quan này vừa phối hợp với người dân trao trả số tiền 48 triệu đồng do chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng.

Cụ thể, sáng 23/3, bà Trần Thị Phước (trú tại thôn An Lạc, xã Cổ Đạm) đến Công an xã Cổ Đạm trình báo về việc trong tài khoản của con gái có nhận được số tiền 48 triệu đồng do chuyển khoản không rõ nguồn gốc.

Sau khi xác minh thông tin, Công an xã Cổ Đạm xác định người chuyển nhầm số tiền 48 triệu đồng là anh Đặng Trọng Dương, trú tại tổ dân phố 12, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê (Gia Lai).

Công an cùng bà Trần Thị Phước trao trả lại số tiền 48 triệu đồng. (Ảnh: FB Công an xã Cổ Đạm)

Đến sáng 26/3, Công an xã Cổ Đạm đã cùng bà Trần Thị Phước trao trả số tiền 48 triệu đồng cho anh Đặng Trọng Dương.

Tại buổi trao tiền, anh Dương gửi lời cảm ơn đến Công an xã Cổ Đạm và bà Trần Thị Phước đã nhiệt tình, trách nhiệm, giúp đỡ anh được nhận lại số tiền trên.

Trước đó, ngày 24/3, chị Lê Thị Thương, trú xã Phú Phong, Hương Khê (Hà Tĩnh) cũng phát hiện trong tài khoản của mình bỗng dưng có 53 triệu đồng được chuyển đến từ tài khoản lạ.

Nghi là do người khác chuyển nhầm, chị Thương đã chủ động lên trình báo với Công an xã Phú Phong để tìm người trả lại.

Sau khi phối hợp với ngân hàng để xác minh, Công an xã Phú Phong đã làm rõ người chuyển nhầm 53 triệu đồng là chị Trần Thị Liên, trú tại thôn Thanh Lạng, xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).

Hiện số tiền chuyển khoản nhầm trên đã được chuyển trả lại cho chị Trần Thị Liên.