Người phụ nữ ở Khánh Hòa nhận lại 300 triệu đồng chuyển nhầm

(VTC News) -

Ngày 2/10, Công an phường Hương Sơ (TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, vừa vận động người dân hoàn trả lại số tiền 300 triệu đồng cho chị Trịnh Thị Thanh T. (SN 1994, trú phường Ba Ngòi, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà) do chuyển khoản nhầm.

Trước đó, sáng 27/9, Công an phường Hương Sơ tiếp nhận đơn trình báo của chị Trịnh Thị Thanh T., lúc 10h ngày 27/9, trong quá trình chuyển khoản trên điện thoại thông qua App MB Bank thì không may chuyển nhầm số tiền 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng) vào số tài khoản của người lạ.

Chị T. ( áo trắng) nhận lại số tiền 300 triệu đồng chuyển nhầm (Ảnh: CACC)

Ngay sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Công an phường Hương Sơ thực hiện phối hợp với ngân hàng Quân đội MB xác minh thông tin về chủ số tài khoản lạ trên là của một người phụ nữ sống tại Tổ 5 (Khu vực 3, phường Hương Sơ, TP Huế).

Công an phường Hương Sơ đã vận động người phụ nữ này ra ngân hàng làm thủ tục hoàn trả lại số tiền 300.000.000đ (ba trăm triệu đồng) cho chị Trịnh Thị Thanh T.

Nhận lại được số tiền, chị T rất xúc động và biết ơn vì sự nhiệt tình, tận tâm của lực lượng Công an phường Hương Sơ giúp chị lấy lại tài sản trong thời gian sớm nhất.

Thời gian qua, có khá nhiều trường hợp chuyển khoản nhầm tiền vào tài khoản người lạ. Trong số này, có nhiều trường hợp chưa nhận lại được tài sản.

Gần đây nhất, bà N.C.S.A (ngụ TP Huế) phản ánh, đầu tháng 7/2024, bà thực hiện một lệnh chuyển khoản từ tài khoản mở tại Ngân hàng MB, song chuyển nhầm vào một tài khoản mở tên B.D.C tại Ngân hàng ACB.

Sau khi phát hiện chuyển nhầm, do đang ở TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị nên bà S.A tới chi nhánh MB nhờ làm lệnh tra soát, báo cho ACB nhờ kiểm tra giúp. Qua quá trình làm việc giữa 2 ngân hàng, bà liên lạc được với người nhận tiền nhầm.

"Do số tiền lớn mà bên nhận không hợp tác chuyển trả nên buộc tôi phải báo Công an TP Huế nhờ can thiệp để phong tỏa tài khoản và điều tra, xác nhận. Công an TP Huế phối hợp với Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và Công an xã Yên Lập, huyện Vĩnh Tường mời người tên B.D.C đến làm việc. C xác nhận số tiền đó đã vào tài khoản nhưng yêu cầu bên chuyển nhầm phải trực tiếp ra Vĩnh Phúc thì mới xác nhận chuyển trả" - bà S.A cho biết.

Đến ngày 23/8, cơ quan công an có công văn gửi ACB, đề nghị hỗ trợ thu hồi số tiền 450 triệu đồng chuyển nhầm. Tuy nhiên, đến nay, bà S.A vẫn chưa thể nhận được khoản tiền này.