Bóng chuyền nữ Việt Nam trượt HCV, Thanh Thuý và đồng đội khóc nức nở

(VTC News) -

Video: Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam buồn bã sau khi thua Thái Lan.

Kết thúc trận chung kết bóng chuyền nữ SEA Games 33, Trần Thị Thanh Thuý và đồng đội đổ gục xuống sân. Các tuyển thủ Việt Nam rơi nước mắt trong buồn bã và tiếc nuối. Bóng chuyền nữ Việt Nam bỏ lỡ cơ hội giành tấm huy chương vàng lịch sử.

Trận chung kết SEA Games 33 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Dù không có Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội tuyển Việt Nam vẫn giằng co sòng phẳng với đối thủ đến cuối hiệp 5. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thua đầy tiếc nuối sau màn rượt đuổi gay cấn.

Trong hiệp đấu quyết định, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan tiếp tục tạo nên màn so tài hấp dẫn. Thanh Thuý và đồng đội dẫn điểm, nhưng Thái Lan cũng cho thấy đẳng cấp. Hai đội giằng co từng điểm. Set 5 theo luật đánh đến điểm 15 (cách 2 điểm) nhưng 2 đội so kè nhau đến tỷ số 23-23.

Cuối cùng, ở thời điểm quyết định, Thái Lan vẫn là đội lỳ lợm và chính xác hơn. Đội chủ nhà thắng 25-23 để kết thúc trận chung kết kịch tính.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên trận chung kết gay cấn, hấp dẫn với Thái Lan - đội top 3 châu Á và từng vô địch SEA Games 15 lần liên tiếp.

Có thời điểm, đội tuyển Việt Nam ở rất gần chiến thắng khi kéo đối thủ đến set 5 và dẫn trước.

Tuy nhiên, ở thời điểm quyết định, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam lại không tận dụng tốt cơ hội và thua kém một chút so với đối thủ.

Sau 3 hiệp, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua 2-3 (25-19, 18-25, 13-25, 25-23, 23-25).

Thanh Thuý và đồng đội thất thần trên sân sau khi trận đấu kết thúc. Đội tuyển Việt Nam thi đấu sòng phẳng với đối thủ mạnh hơn đến những điểm số cuối cùng.

Thanh Thuý chơi hay, là chỗ dựa cho toàn đội. Các đồng đội của cô cũng thi đấu đầy nỗ lực.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chưa thể giành tấm huy chương vàng SEA Games lần đầu tiên.

Thanh Thuý, Kiều Trinh oà khóc.