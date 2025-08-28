Bóng chuyền nữ Việt Nam bị trừ điểm nặng

(VTC News) -

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam chia tay giải vô địch thế giới (FIVB Women's Volleyball World Championship) 2025 sau 3 thất bại. Những trận thua trước Ba Lan, Đức và Kenya khiến đội tuyển Việt Nam thiệt hại không nhỏ trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB).

Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt chỉ mất 0,01 điểm ở trận thua Ba Lan, do có 1 hiệp thắng và chênh lệch thứ hạng quá lớn (đối thủ xếp thứ 3 thế giới). Đến trận thua Đức, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam mất điểm nhiều hơn (6,26 điểm).

Thất bại nặng nhất của Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội là trận đấu với Kenya tối qua (27/8). Đội tuyển Việt Nam thua Kenya và bị trừ tới 12,77 điểm do thất bại trước đội bóng đứng dưới (chênh lệch trước trận đấu là gần 5 điểm).

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thua cả 3 trận ở giải thế giới. (Ảnh: FIVB)

Như vậy, sau 3 trận thua, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt mất tới 19,04 điểm và tụt 6 bậc so với trước khi tham dự giải vô địch thế giới tại Thái Lan. Con số này thậm chí nhiều hơn số điểm mà đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam có được ở 4 trận đấu của giải SEA V.League (thắng Indonesia và Philippines 2 lượt, còn lại 2 trận đấu với Thái Lan không được tính điểm).

Trên thực tế, việc đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bị trừ điểm và tụt hạng là điều được dự đoán từ trước. Tại giải vô địch thế giới, Thanh Thúy và đồng đội gặp các đối thủ quá mạnh. Ngay cả việc giành được 1 set thắng trong mỗi trận cũng rất khó khăn.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tụt xuống hạng 28 thế giới. (Ảnh: FIVB)

Kenya là đội bị coi là yếu nhất trong 3 đối thủ chung bảng. Trong trận đấu giao hữu trước giải, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam từng thắng dễ đối thủ này. Tuy nhiên, màn thể hiện trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng cho thấy trình độ thực sự của đội bóng châu Phi cao hơn.

Kenya thực tế đã tham dự giải vô địch thế giới tới 7 lần và góp mặt ở Olympic. Trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam, họ tận dụng sức mạnh thể chất để hoàn toàn áp đảo cả trong tấn công lẫn chắn bóng.

"Ngay từ đầu đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đến đây đã xác định các đối thủ đều rất mạnh. Đội Việt Nam thi đấu dưới sức ở trận này. Các vận động viên chưa làm hết khả năng, bị cuốn vào lối chơi đầy sức mạnh của Kenya. Qua trận đấu này, họ sẽ nhìn thấy mình đang ở đâu. Tôi là huấn luyện viên cũng nhận ra được sẽ phải khắc phục những gì để được trở lại sân chơi này trong tương lai", huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nói sau trận thua Kenya.