Bốn sân bay dừng tiếp nhận tàu bay do ảnh hưởng bão số 10 Bualoi

Cảng Đồng Hới (Quảng Trị) ngừng tiếp thu tàu bay từ 13h đến 22h ngày 28/9, Thọ Xuân (Thanh Hóa) từ 22h ngày 28/9 đến 7h ngày 29/9, Phú Bài (TP Huế) từ 8h đến 14h ngày 28/9 và Đà Nẵng từ 6h đến 11h ngày 28/9. Các cảng hàng không này dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của bão Bualoi.

Cảng Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn, Cát Bi (Hải Phòng) và Chu Lai (Đà Nẵng) cũng được khuyến cáo chủ động cập nhật thông tin, đề phòng khi bão có diễn biến bất thường.

Để chủ động ứng phó với bão số 10, đảm bảo an toàn hoạt động bay, người và tài sản tại các, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức trực 24/24; thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng.

Ngững tiếp thu tàu bay tại 4 sân bay. (Ảnh: Cục Hàng không Việt Nam).

Đối với Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và các Cảng hàng không trực thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam trong vùng ảnh hưởng của bão số 10, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra hệ thống kết cấu hạ tầng cảng hàng không, hệ thống thông tin liên lạc... để kịp thời phát hiện và xử lý các hư hỏng (nếu có).

Đối với các Cảng hàng không đang triển khai thi công xây dựng công trình (Cảng Hàng không quốc tế Cát Bi, Cảng hàng không Vinh, Cảng hàng không Đồng Hới), chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu thi công triển khai ngay công tác ứng phó bão.

Vietnam Airlines cũng điều chỉnh lịch bay một số chuyến bay. (Ảnh: Vietnam Airlines).

Trong khi đó, Tổng công ty Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng cho biết, đơn vị đã triển khai phương án điều chỉnh lịch bay nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và phi hành đoàn trước ảnh hưởng của cơn bão Bualoi (bão số 10).

Cụ thể, ngày mai 28/9, chuyến bay VN1597 hành trình Hà Nội – Đồng Hới và chuyến bay VN1404 hành trình TP.HCM - Đồng Hới được điều chỉnh thời gian cất cánh sớm, đều chuyển sang lúc 5h30 cùng ngày; chuyến bay VN1590 hành trình Đồng Hới - Hà Nội sẽ cất cánh lúc 7h10 cùng ngày; chuyến bay VN1405 hành trình Đồng Hới - TP.HCM sẽ cất cánh lúc 7h45 cùng ngày.

Cùng ngày 28/9, chuyến bay VN7270 hành trình TP.HCM - Thọ Xuân (Thanh Hoá) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 7h và chuyến bay VN7271 hành trình Thọ Xuân - TP.HCM được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 9h25 cùng ngày.

Ngoài ra, Vietnam Airlines sẽ huỷ các chuyến bay đến và đi từ sân bay Phú Bài (Huế). Hãng cũng tạm dừng khai thác các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến 12h ngày 28/9.

Trong cùng thời gian này, một số chuyến bay nội địa và quốc tế khác có thể bị ảnh hưởng dây chuyền do tác động của bão.