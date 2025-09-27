Miền Trung mưa trắng trời do bão Bualoi, nhiều nơi ngập sâu, cô lập

(VTC News) -

Tại Quảng Trị, 6 giờ qua địa phương mưa lớn, lượng mưa 50-70 mm. Một số nơi mưa đặc biệt lớn như Đồng Hới 109 mm, Việt Trung (xã Nam Trạch) 80 mm, Vĩnh Kim (xã Cửa Tùng) 115 mm. Nước thượng nguồn đổ về gây chia cắt một số ngầm tràn, tuyến đường lên vùng cao.

Nhiều tuyến đường ở Đông Hà (Quảng Trị) ngập sâu trong nước.

Nhiều tuyến đường ở Đông Hà nước ngập sâu, các loại ô tô không thể đi qua.

Nước ngập khiến việc kinh doanh, mua bán và đi lại của người dân Đông Hà bị đảo lộn.

Lãnh đạo xã Ba Lòng cho biết, cầu tràn Ba Lòng trên tỉnh lộ 558A ngập gần 1m, nước chảy xiết khiến 6 thôn ở xã bị chia cắt.

Cũng trên tuyến đường 558A có 3 điểm ngập tràn hơn 50 cm, gây tê liệt giao thông. Lực lượng chức năng lập rào chắn tại các điểm ngập ngăn người, phương tiện qua lại.

Tại xã Kim Ngân, ngầm 25 trên quốc lộ 9B nước lũ dâng cao khoảng 50-70 cm. Tại xã Trường Sơn, đường từ trung tâm xã vào bản Trung Sơn và Dốc Mây bị ngập hơn 50 cm gây chia cắt.

Tuyến đường nằm sát chợ Đông Hà ngập sâu trong nước.

Tại phường Đông Hà, đường Trần Hưng Đạo, đoạn trước chợ Đông Hà và Đặng Dung, đoạn giao nhau với đường Ngô Sỹ Liên ngập 20-40 cm. Nhiều xe chết máy, phải lội nước đẩy xe về nhà.

Tại TP Huế, từ sáng 27/9 nhiều nơi có mưa lớn đến giờ chưa ngớt. Mưa kèm gió giật làm một số tuyến đường ở Huế ngập cục bộ, nhà dân tốc mái.

Ghi nhận Khu đô thị mới An Cựu, nhiều tuyến đường bị ngập cục bộ. Cùng ngày, hộ bà Nguyễn Thị D. (thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền) nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Nhiều nơi ở TP Huế hiện vẫn đang mưa to.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở TP Huế xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ.

Trong ngày 27/9, Đại tá Ngô Nam Cường - Phó Tư lệnh Quân khu 4; Phó Chủ tịch UBND TP Huế, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP Huế - Hoàng Hải Minh; Đại tá Phan Thắng - Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế đi thực tế kiểm tra dọc tuyến biển về công tác chủ động phòng, chống bão.

Đến kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại Trạm Ra Đa 3511 (phường Phong Quảng) Đại tá Ngô Nam Cường và ông Hoàng Hải Minh lưu ý với cán bộ, chiến sĩ của trạm tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, sẵn sàng các phương án để ứng phó với bão số 10, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, duy trì an toàn hệ thống thông tin, liên lạc.

Nhà bà Nguyễn Thị D. (thôn Tân Xuân Lai, xã Quảng Điền) bị tốc mái hoàn toàn, nhiều tài sản hư hại.

Để ứng phó bão, các Đồn Biên phòng tuyến biển thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng huy động cán bộ, chiến sĩ về địa bàn hướng dẫn, giúp đỡ người dân neo đậu, chằng chống phương tiện tàu thuyền. Đến nay, toàn bộ 1.121 phương tiện/8.073 lao động trên địa bàn đã vào khu vực tránh trú an toàn.

Theo phương án của UBND TP Huế, các địa phương rà soát, cập nhật phương án di dời 10.132 hộ/32.697 khẩu, tập trung tại khu vực ven biển, đầm phá, vùng nguy cơ cao đến nơi an toàn trước khi bão số 10 đổ bộ.

Tại Thanh Hoá, ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, do ảnh hưởng của bão số 10 (Bualoi) từ đêm 26 đến ngày 27/9 nhiều nơi ở địa phương này có mưa lớn.

Lãnh đạo UBND xã Vạn Xuân (Thanh Hoá) cho hay, mưa lớn gây cô lập cục bộ một số thôn, nước trên các sông, suối dâng cao tràn vào nhà người dân, chính quyền địa phương phải sơ tán 27 hộ dân với 127 nhân khẩu tại các thôn Thác Làng và Cang Khèn.

Tại các thôn Hang Cáu, Nhồng, Quạn, Khằm sau nhiều giờ đồng hồ bị nước lũ bủa vây, tràn qua nhiều tuyến đường, chia cắt với trung tâm xã nhưng hiện nước có dấu hiệu rút.

Mưa lớn, nước sông suối lên nhanh gây cô lập một số thôn ở xã Vạn Xuân (Thanh Hoá).

Bà Vũ Thị Thu Phương - Chủ tịch UBND xã Vạn Xuân cho biết: "Hiện nước lũ diễn biến thất thường, chúng tôi lên phương án sẵn sàng sơ tán hàng nghìn hộ dân đến nơi an toàn. Các lực lượng của xã được bố trí túc trực 24/24. Đặc biệt, tại các điểm ngầm tràn bị ngập, nhằm ngăn chặn người và phương tiện qua lại, đảm bảo an toàn tính mạng của người dân. Bên cạnh đó, địa phương luôn sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp”.

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, đến nay, các xã miền núi của tỉnh Thanh Hóa chuẩn bị phương án sẵn sàng sơ tán 1.722 hộ/7.351 nhân khẩu sinh sống ở 233 thôn, bản/59 xã có nguy cơ ảnh hưởng của lũ quét.

Nhiều xã, phường của tỉnh Thanh Hóa được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc, như: Hóa Quỳ, Như Thanh, Như Xuân, Thắng Lộc, Thanh Kỳ, Thanh Phong, Thanh Quân, Vạn Xuân, Xuân Bình, Xuân Chinh...

Tình hình mưa lũ do ảnh hưởng của bão số 10 tại Thanh Hoá vẫn đang diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cũng ban hành Công điện về việc chủ động ứng phó với bão số 10.

Tại Nghệ An, từ đêm 26 đến sáng 27/9, mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến phố trước đây thuộc TP Vinh ngập sâu, giao thông tê liệt. Gần trưa 27/9, trên đường Nguyễn Văn Tố (phường Vinh Phú), nước dâng gần 50 cm khiến ôtô, xe máy chết máy hàng loạt, người dân phải dắt bộ trong dòng nước chảy xiết.

Đại lộ Lê Nin, đường 72 và nhiều tuyến phố khác ở phường Trường Vinh ngập 20-40 cm. Người đi xe máy phải leo lên vỉa hè tránh ngập, ôtô bám dọc dải phân cách để nhích từng chút. Trên các tuyến Trương Văn Lĩnh, Mai Lão Bảng, dòng phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm chạp.

Mưa lớn khiến tuyến đường ở phường Vĩnh Phú (Nghệ An) ngập hơn 30cm. (Ảnh: L.Đ.Hùng)

Trước đó từ đêm 25/9, mưa lớn diện rộng khiến nhiều xã miền núi trước đây thuộc huyện Tương Dương và Kỳ Sơn bị chia cắt. Hai hôm nay, nước từ thượng nguồn đổ về làm sông suối dâng cao, đất đá sạt xuống chắn ngang đường, cuốn theo hoa màu và công trình dân sinh.

Tại xã Tam Thái, 7/14 bản bị cô lập, đường liên xã dẫn vào các bản Phá Lõm, Huồi Sơn, Văng Môn, Xốp Nặm, Phồng ngập sâu. Hai cầu tràn ở bản Xóng Con và bản Côi không thể qua lại bằng xe máy, ôtô.

Tại xã Chiêu Lưu và Mường Típ, mưa lớn gây sạt lở nhiều điểm cũ và phát sinh điểm mới, trong đó bản Xốp Típ xuất hiện sạt lở đất đá quy mô lớn, ách tắc tuyến đường chính. Hàng rào Trường Tiểu học Chiêu Lưu 2 bị sập khoảng 20 m, nhiều cầu tràn nước dâng cao, chảy xiết.

Để ứng phó bão Bualoi, tỉnh Nghệ An cấm biển từ 5h ngày 27/9; yêu cầu lực lượng chức năng sơ tán dân khỏi khu vực ven biển, vùng thấp trũng, nguy cơ sạt lở, lũ quét. Các địa phương phải bố trí chỗ ở tạm, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm cho người sơ tán, bảo đảm đời sống an toàn, ổn định.