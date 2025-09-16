Bốn nghị quyết của Bộ Chính trị tác động đến sự phát triển bền vững đất nước

Sáng 16/9, phát biểu kết thúc hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt 4 nghị quyết của Bộ Chính trị (gồm: Nghị quyết 59; Nghị quyết 70, Nghị quyết 71, Nghị quyết 72), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định, hội nghị đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị, sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 3 nội dung.

Trong đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phát huy vai trò nòng cốt của các cơ quan báo chí, của hệ thống truyền thông cơ sở, nền tảng số và các công cụ truyền thông mới để truyền tải thông tin về nội dung các nghị quyết.

Trong đó, phải nhấn mạnh quyết tâm chính trị và tinh thần trách nhiệm, tự giác, gương mẫu của các cấp ủy, tổ chức Đảng, của các cơ quan, cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự hưởng ứng của nhân dân để thực hiện có hiệu quả 4 nghị quyết của Bộ Chính trị và những định hướng sâu sắc, toàn diện của Tổng Bí thư Tô Lâm trong tổ chức thực hiện 4 nghị quyết, cùng với các nghị quyết đột phá chiến lược của Bộ Chính trị về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật và phát triển kinh tế tư nhân tới toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân. Qua đó tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong Nhân dân.

Cùng với đó, cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tiễn của từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị với lộ trình, tiến độ, nội dung cụ thể.

Đồng thời, phải rất khẩn trương thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị; quán triệt thực hiện tốt Kết luận số 191 ngày 12/9/2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

"Tập trung rà soát, bổ sung các quan điểm, định hướng, nội dung mới của các nghị quyết đột phá chiến lược vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Các đại hội đã tiến hành đại hội rồi cũng rà soát khẩn trương, hoàn thiện và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với cái tình hình mới hiện nay để đưa các Nghị quyết đi vào cuộc sống", ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp thường xuyên bám sát quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết để thông tin, lan tỏa cách làm hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các tổ chức, cơ quan, đơn vị và cá nhân. Đồng thời kịp thời đấu tranh, phê phán những nhận thức về việc làm sai trái, góp phần đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

"Bốn nghị quyết của Bộ Chính trị vừa được quán triệt hôm nay đều có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước ta trong giai đoạn mới.

Đây chính là những định hướng chiến lược, những nhiệm vụ cấp bách, đồng thời cũng là yêu cầu lâu dài, có tính chất nền tảng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nêu rõ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tin tưởng, với sự quyết tâm chính trị của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, 4 nghị quyết sẽ nhanh chóng được hiện thực hóa, trở thành động lực mạnh mẽ, tạo nên những đột phá to lớn, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.