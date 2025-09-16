Dự kiến số tiền Nhà nước cần chi để miễn viện phí toàn dân

(VTC News) -

Sáng 16/9, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp trực tuyến) quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Trình bày những nội dung trọng tâm, cốt lõi trong Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định nghị quyết không thay thế mà là một bộ phận cấu thành và tiếp tục kế thừa các quan điểm của Đảng về bảo vệ sức khỏe Nhân dân, về công tác dân số.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long. (Ảnh: Nguyễn Hải)

"Thế nhưng nghị quyết có một số điểm nhấn và mang tính đặc thù, cụ thể hơn. Chúng ta nhìn nhận việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân với phạm vi toàn diện hơn, từ yếu tố sức khỏe, ăn uống ra sao, tập thể dục thế nào... Các yếu tố cộng vào có một con người khỏe mạnh, khi đã khỏe mạnh thì giảm bệnh tật. Một trong những điểm nhấn của Nghị quyết 72 là ở đó", Phó Thủ tướng nói.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 72 có các giải pháp cụ thể về nâng cao chất lượng dân số và thích ứng với già hóa dân số. Đổi mới mạnh mẽ tư duy từ tập trung chữa bệnh (xây các bệnh viện lớn, bệnh viện chuyên sâu) sang đầu tư cho y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

"Mạng lưới này toàn diện, bao phủ khắp đất nước, một khi người dân đến cần một dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu sẽ đỡ gánh nặng cho bệnh viện. Ở trong các nghị quyết trước đã có nội dung này rồi nhưng tại Nghị quyết 72 sẽ nhấn mạnh, tập trung hơn và kèm theo các giải pháp", ông Lê Thành Long nhấn mạnh.

Một trong những mục tiêu quan trọng của Nghị quyết 72 được Phó Thủ tướng đề cập là người dân được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khoẻ toàn diện.

Theo đó, từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, từng bước giảm gánh nặng chi phí y tế.

Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế theo lộ trình.

Nghị quyết của Bộ Chính trị đặt mục tiêu 100% Trạm y tế cấp xã được đầu tư sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng, nhiệm vụ; đến năm 2027 có ít nhất từ 4-5 bác sĩ. Tăng tỷ lệ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%.

Một mục tiêu khác, theo Phó Thủ tướng, đến năm 2026, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 95% dân số, đến năm 2030 đạt bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân.

Về tầm nhìn đến năm 2045, Nghị quyết 72 nêu mục tiêu phấn đấu môi trường sống có chất lượng tốt; các chỉ số sức khỏe của người dân, chỉ số bao phủ dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu ngang tầm các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Liên quan đến tổ chức thực hiện, Phó Thủ tướng Lê Thành Long báo cáo thêm về vấn đề kinh phí.

"Trong Nghị quyết 72 có rất nhiều nội dung cụ thể, nhưng có 3 nội dung được xã hội quan tâm và quan tâm về việc Nhà nước có đủ nguồn lực không", Phó Thủ tướng nói.

Nhóm thứ nhất về phụ cấp ưu đãi nghề ở các mức khác nhau cho các đối tượng khác nhau là nhân viên y tế, đặc biệt nhân viên y tế làm việc tại các cơ sở y tế công lập ở vùng sâu vùng xa, miền núi khó khăn, các nơi được ưu tiên, y tế cơ sở, y tế dự phòng...

"Dự kiến cần chi 4.335 tỷ đồng/năm. Đây là mức vượt trội hơn so với mức hiện hành đang chi trả và mức này chúng ta cân đối được", Phó Thủ tướng nói.

Nhóm thứ hai là kinh phí khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc cho người dân. Phó Thủ tướng cho biết tính tròn dân số hiện nay là 100 triệu người (thực tế khoảng 106 triệu), mỗi lần khám sức khỏe hết 300.000 đồng thì cần 30.000 tỷ đồng.

Trong đó, khoảng 16 triệu người lao động khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc sẽ do người sử dụng lao động chi trả (chi phí tổng khoảng 4.800 tỷ đồng).

"Như vậy, Nhà nước cần chi 25.200 tỷ đồng cho chính sách này mỗi năm", Phó Thủ tướng thông tin.

Nhóm thứ ba liên quan chính sách miễn viện phí cho toàn dân, Phó Thủ tướng cho biết các nước trên thế giới rất thận trọng khi tính toán miễn viện phí và mỗi nước có cách tính toán khác nhau (như: một khoản nhất định tính vào tiền thuế của dân hoặc một khoản hỗ trợ cho những người đáp ứng đủ điều kiện), song chủ yếu đi theo mạch thu bảo hiểm y tế.

Theo số liệu năm 2024, quỹ bảo hiểm y tế thanh toán khoảng 140.000 tỷ đồng, người bệnh tự chi trả khoảng 21.545 tỷ đồng.

"Nếu tính như vậy và đương nhiên phải tính phần tăng thêm thì từ năm 2026, Nhà nước phải chi tối đa 21.545 tỷ đồng/năm. Trong việc này, theo tôi hiểu hiện kết dư của quỹ bảo hiểm y tế còn trên dưới 49.000-50.000 tỷ đồng. Như vậy, có thể tàm tạm cho 2 năm đầu. Còn sau đó phải tính toán lộ trình tăng thu bảo hiểm y tế để cân đối dần", Phó Thủ tướng nói.

Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Chính phủ và Bộ Y tế đã tính toán tương đối kỹ, nhận thấy việc triển khai các chính sách này là khả thi và ngân sách có thể cân đối được trong thời gian tới.