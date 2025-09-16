Tăng quyền của khách hàng trong lựa chọn đơn vị cung cấp điện

(VTC News) -

Tại hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức sáng 16/9, Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị trình bày chuyên đề "Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70".

Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị. (Ảnh: Quang Vinh)

Ông Nguyễn Thanh Nghị cho biết, Nghị quyết 70 đưa ra yêu cầu về bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng cho sự phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; xác định rõ an ninh năng lượng là một bộ phận trọng yếu của an ninh quốc gia, gắn trực tiếp với ổn định chính trị, phát triển kinh tế, quốc phòng - an ninh và hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, nghị quyết thể hiện tầm tư duy chiến lược khi chuyển từ quan niệm "bảo đảm cung ứng" sang "bảo đảm vững chắc và chủ động an ninh năng lượng" với tầm nhìn chiến lược, dài hạn, đa chiều.

Đặc biệt, theo Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương, Bộ Chính trị nhấn mạnh việc phát triển năng lượng phải phù hợp với thể chế kinh tế thị trường theo hướng phát triển thị trường năng lượng đồng bộ, cạnh tranh, minh bạch, xóa bỏ cơ chế bù chéo, điều chỉnh giá năng lượng theo thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Bộ Chính trị cũng khuyến khích mạnh mẽ các thành phần kinh tế, nhất là khu vực tư nhân, tham gia toàn diện vào phát triển năng lượng.

Thông tin về những nội dung cơ bản của Nghị quyết 70, ông Nguyễn Thanh Nghị đề cập 5 nhóm quan điểm chỉ đạo; các nhóm mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn.

Trong đó, nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, vừa đủ cung ứng - hiện đại hóa hệ thống điện - đẩy mạnh năng lượng tái tạo - bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu và LNG - nâng cao hiệu quả và giảm phát thải. Đến năm 2045, hướng tới một nền năng lượng bền vững, thông minh, cạnh tranh, hiện đại ngang tầm thế giới.

Về 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp lớn, ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh hoàn thiện thể chế, chính sách để trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển năng lượng; Quyết liệt, quyết tâm hoàn thiện pháp luật về điện lực, dầu khí, khoáng sản, năng lượng nguyên tử; tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, tạo cơ chế vượt trội thu hút dự án năng lượng quan trọng.

Cùng đó là khuyến khích điện mặt trời mái nhà, tự sản xuất - tự tiêu thụ, lưu trữ năng lượng, thu hồi năng lượng; phát triển rác thải - năng lượng, công nghệ carbon thấp, trung hòa carbon.

Nâng cao chất lượng chiến lược, quy hoạch năng lượng, đặc biệt Quy hoạch điện VIII điều chỉnh; quy hoạch có tính mở, kịp thời cập nhật, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Ông Nguyễn Thanh Nghị cũng đề cập đến việc hoàn thiện thị trường năng lượng minh bạch, liên thông; giá do thị trường quyết định có quản lý của Nhà nước; cải cách mạnh thủ tục hành chính, giảm 30-50% thời gian và chi phí.

"Về thị trường điện cạnh tranh, nghị quyết cũng xác định rõ việc triển khai thực hiện hiệu quả cơ chế mua bán điện trực tiếp, đồng thời tăng cường quyền lựa chọn của khách hàng sử dụng điện trong việc tiếp cận và lựa chọn đơn vị cung cấp điện phù hợp với nhu cầu", Trưởng Ban chính sách, chiến lược Trung ương nêu rõ.

Bên cạnh đó, hoàn thiện cơ chế hợp đồng mua bán điện - PPA minh bạch, ổn định, dài hạn, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhà đầu tư. Khuyến khích tư nhân đầu tư hạ tầng lưu trữ năng lượng. Đổi mới cơ chế giá truyền tải điện để thu hút mạnh mẽ khu vực tư nhân đầu tư lưới điện truyền tải.