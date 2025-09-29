Bộ Y tế yêu cầu dồn lực cứu chữa nạn nhân ảnh hưởng của bão Bualoi

(VTC News) -

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên ký công điện khẩn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố từ Thừa Thiên Huế đến Điện Biên, cùng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế khu vực miền Bắc và miền Trung, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp y tế ứng phó với bão số 10 – Bualoi.

Sáng 29/9, bão số 10 đã đổ bộ vào Nghệ An và Hà Tĩnh, gây gió giật mạnh, mưa lớn kéo dài. Dự báo hoàn lưu bão sẽ tiếp tục gây mưa đến hết ngày 30/9 tại nhiều khu vực Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ như Thanh Hóa, Huế, Phú Thọ, Sơn La, Lào Cai.

Khu vực trung du và miền núi đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất; vùng trũng thấp, ven sông, ven biển có thể ngập sâu trên diện rộng.

Lực lượng y tế vượt bão cứu người bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chịu ảnh hưởng của bão và mưa lũ tập trung thực hiện năm nhóm nhiệm vụ cấp bách.

Trước hết, các Sở Y tế phải chỉ đạo hệ thống bệnh viện sẵn sàng thu dung, cấp cứu, điều trị nạn nhân do mưa bão, không để quá tải hay bị động. Chủ động phương án điều động nhân lực, phương tiện, lập kế hoạch mua sắm, bổ sung thuốc, vật tư, thiết bị, giường bệnh dự phòng, đảm bảo đủ dùng trong mọi tình huống khẩn cấp.

Đồng thời, phải duy trì hoạt động khám chữa bệnh thường xuyên, tránh gián đoạn hệ thống y tế, đặc biệt là tại khoa hồi sức, cấp cứu. Các cơ sở cần kiểm tra và chuẩn bị sẵn máy phát điện dự phòng, nguồn nước sạch, phương tiện vận chuyển và hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác điều trị.

Bộ cũng yêu cầu doanh nghiệp dược, đơn vị nhập khẩu và phân phối thuốc dự trữ đầy đủ thuốc thiết yếu, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc hoặc tăng giá đột biến. Các địa phương phải đặc biệt lưu ý đảm bảo nguồn thuốc phục vụ phòng, chống dịch bệnh có thể bùng phát sau mưa lũ như tiêu chảy, sốt xuất huyết, các bệnh do vi khuẩn, virus lây lan qua nước.

Ngoài ra, Bộ Y tế nhấn mạnh việc phối hợp với chính quyền địa phương để khử khuẩn, xử lý nước sinh hoạt, thu gom rác thải, đảm bảo môi trường sạch sẽ cho người dân vùng ngập lụt. Công tác giám sát dịch bệnh cũng cần được tăng cường để phát hiện sớm và xử lý triệt để các ca bệnh truyền nhiễm, không để dịch bùng phát sau bão.

Với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn bị ảnh hưởng, công điện yêu cầu chuẩn bị lực lượng hỗ trợ chuyên môn, tiếp nhận bệnh nhân nặng từ tuyến dưới, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ giám sát dịch tễ, xử lý môi trường, tiêm chủng diện rộng nếu cần thiết.

Các cơ quan trực thuộc Bộ Y tế cũng được giao phối hợp, hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần cho các tỉnh thành khi có yêu cầu hoặc vượt quá khả năng đáp ứng của địa phương. Báo cáo về tình hình thiệt hại, nhu cầu hỗ trợ khẩn cấp phải được gửi về Bộ Y tế để tổng hợp và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết.

Theo báo cáo ban đầu đến đầu giờ chiều 29/9, bão số 10 khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó 9 người tại Ninh Bình, 3 người còn lại ở Thanh Hóa, Huế và Đà Nẵng. 17 ngư dân trên ba tàu cá thuộc TP.HCM và Gia Lai hiện vẫn mất liên lạc.

Trước đó, Thủ tướng ban hành Công điện số 175, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do bão và mưa lũ sau bão gây ra. Bộ Y tế đang tích cực phối hợp với các địa phương để đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người dân trong vùng nguy hiểm.