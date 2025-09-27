Bộ Y tế đề xuất khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi, người nghèo từ 2026

(VTC News) -

Bộ Y tế vừa đề xuất lộ trình miễn viện phí ở mức cơ bản trong phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT), áp dụng trước tiên cho người yếu thế, người có công và đồng bào dân tộc thiểu số, hướng tới mục tiêu toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.

Đề xuất này nằm trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, do Bộ Y tế chủ trì xây dựng và Bộ Tư pháp vừa công bố hồ sơ thẩm định. Chính phủ dự kiến trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10, diễn ra vào tháng 10 tới.

Cơ quan soạn thảo nêu rõ trước mắt sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người sống tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, đặc khu.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan khẳng định chính sách không nhằm mục tiêu “miễn phí tuyệt đối”, mà tập trung giảm tối đa phần chi phí người dân phải đồng chi trả, đặc biệt với các dịch vụ thiết yếu. Đồng thời, chính sách hướng tới tăng độ bao phủ BHYT, phát hiện bệnh sớm, giảm tử vong và nâng cao công bằng trong tiếp cận dịch vụ y tế.

“Chúng tôi hướng đến một hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau”, bà Lan nói.

Cơ quan soạn thảo nêu rõ trước mắt sẽ thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người cao tuổi, người khuyết tật. (Ảnh: Như Loan)

Theo định hướng, Nhà nước và Quỹ BHYT sẽ chi trả các dịch vụ cơ bản và thiết yếu. Người dân chỉ phải tự chi trả khi sử dụng dịch vụ theo yêu cầu, vượt mức chi trả cơ bản. Điều này nhằm nâng cao ý thức sử dụng dịch vụ hợp lý, tránh lạm dụng, tiết kiệm ngân sách.

Ngoài ra, một số dịch vụ như phòng bệnh, quản lý bệnh mạn tính, khám sàng lọc định kỳ tại tuyến y tế cơ sở cũng sẽ được ngân sách và Quỹ BHYT hỗ trợ.

Từ năm 2027, người thuộc hộ cận nghèo và người từ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội sẽ được tăng mức hưởng BHYT từ 95% lên 100%.

Dự thảo cũng cho phép thí điểm các gói BHYT bổ sung theo nhu cầu, giúp người dân tiếp cận dịch vụ đa dạng và phù hợp hơn.

Để nâng cao chất lượng nhân lực y tế, từ năm 2026, bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng và dược sĩ sẽ được xếp lương khởi điểm từ bậc 2. Ngoài ra, phụ cấp ưu đãi nghề sẽ tăng cho nhân viên y tế tại trạm y tế xã, y tế dự phòng và các chuyên khoa đặc thù như tâm thần, pháp y, hồi sức cấp cứu. Tổng kinh phí dự kiến cho chính sách này vào khoảng 4.481 tỷ đồng.

Đề xuất này là bước triển khai cụ thể Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, ban hành ngày 9/9, trong đó đặt mục tiêu toàn dân được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, tiến tới miễn viện phí cơ bản vào năm 2030.

Việc miễn viện phí sẽ được thực hiện theo lộ trình, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước từng giai đoạn, đảm bảo tính khả thi và bền vững trong thực hiện chính sách an sinh y tế.