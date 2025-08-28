TP.HCM đề xuất đình chỉ hành nghề vĩnh viễn với cá nhân, cơ sở y tế tái phạm

(VTC News) -

Đây là một trong những nội dung được đại diện Sở Y tế TP.HCM nêu tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TP.HCM, chiều 28/8.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cơ quan này đã ghi nhận nhiều trường hợp phòng khám, cơ sở y tế vi phạm, lợi dụng sự thiếu thông tin của người bệnh để “vẽ bệnh, moi tiền”.

Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng điều hành Sở Y tế thông tin tại họp báo.

Theo ông Nam, thời gian qua, Thanh tra Sở Y tế (nay là Phòng Kiểm tra – Pháp chế) đã xử lý bằng nhiều biện pháp như kiểm tra, lập biên bản, xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động, tước giấy phép hành nghề, đồng thời công khai vi phạm trên Cổng thông tin điện tử để người dân cảnh giác.

Tuy vậy, tình trạng này vẫn diễn ra khi nhiều cơ sở tìm cách đối phó bằng cách thay đổi tên, pháp nhân hoặc địa điểm. Một số người dân vì muốn khám nhanh, ngại thủ tục hoặc tâm lý e ngại bệnh tật vẫn tìm đến, vô tình tiếp tay cho hành vi vi phạm.

Để chấn chỉnh, Sở Y tế triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất, ứng dụng công nghệ giám sát hành nghề, kết nối dữ liệu trực tuyến, phối hợp chính quyền địa phương ngăn chặn cơ sở tái hoạt động.

Song song đó, Sở Y tế đẩy mạnh cảnh báo người dân qua các kênh chính thức, khuyến nghị chỉ lựa chọn cơ sở có giấy phép. Trường hợp người dân khi phát hiện dấu hiệu bất thường có thể phản ánh qua đường dây nóng 0967.771.010 hoặc 0989.401.155.

Đặc biệt, Sở Y tế kiến nghị bổ sung chế tài mạnh hơn, trong đó có việc tước giấy phép hoạt động và đình chỉ hành nghề vĩnh viễn đối với cá nhân, cơ sở y tế tái phạm nhiều lần, cố tình trục lợi trên sức khỏe người bệnh.

Liên quan công tác cấp cứu, đến nay TP.HCM có 49 trạm cấp cứu vệ tinh 115. Từ tháng 8/2025, thêm 4 trạm vệ tinh tại Bình Dương cũ và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ đã đi vào hoạt động, mở rộng phạm vi hỗ trợ liên tỉnh, rút ngắn thời gian cấp cứu cho người dân khu vực giáp ranh.