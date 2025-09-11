Bộ Y tế đề xuất xây dựng một đầu số cấp cứu duy nhất, kết nối toàn quốc

(VTC News) -

Bộ Y tế vừa đề xuất xây dựng Tổng đài quốc gia cấp cứu ngoại viện với một đầu số cấp cứu duy nhất, vận hành 24/7, kết nối trực tuyến các lực lượng y tế, cảnh sát giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn...

Đề xuất này nằm trong Dự thảo Đề án phát triển hệ thống cấp cứu ngoại viện giai đoạn 2025-2030, lần đầu tiên được xây dựng tại Việt Nam nhằm khắc phục hàng loạt bất cập trong công tác cấp cứu ngoài bệnh viện hiện nay.

Tổng đài sẽ tích hợp các đầu số khẩn cấp hiện có, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để định vị, phân loại cuộc gọi theo mức độ khẩn cấp. Hệ thống này cũng có khả năng lưu trữ, phân tích dữ liệu để dự báo nhu cầu cấp cứu tại từng khu vực, phục vụ điều phối nhanh chóng và hiệu quả.

Giai đoạn 2025-2027, đề án sẽ thí điểm tại sáu địa phương gồm Bắc Ninh, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa và An Giang. Từ năm 2027 đến 2030, hệ thống được mở rộng toàn quốc, hướng tới đồng bộ hóa và chuẩn hóa mạng lưới cấp cứu ngoại viện.

Lãnh đạo ngành y tế kiểm tra công tác điều phối cấp cứu cho sự kiện trọng đại của đất nước.

Mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thiện hành lang pháp lý; đảm bảo 100% tỉnh thành kiện toàn hệ thống cấp cứu ngoại viện; tất cả nhân viên cấp cứu có chứng chỉ hành nghề; xe cấp cứu đạt chuẩn; hai triệu người dân được đào tạo sơ cấp cứu cơ bản.

Hiện hệ thống cấp cứu ngoại viện tại Việt Nam vẫn tồn tại nhiều hạn chế. Mỗi năm, Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội vận chuyển khoảng 30.000 ca bệnh, TP.HCM có mạng lưới trạm vệ tinh xử lý hàng trăm nghìn cuộc gọi, song độ bao phủ dịch vụ còn thấp, điều phối thiếu thống nhất.

Về nhân lực, khoảng 80% nhân viên chưa được đào tạo bài bản, chưa có chứng chỉ riêng cho lĩnh vực này. Cơ chế đãi ngộ còn thấp khiến ngành thiếu hụt nguồn nhân lực nghiêm trọng. Về trang thiết bị, chỉ 60% huyện có xe cứu thương, trong đó 70% không đạt chuẩn quốc tế. Tỷ lệ xe cấp cứu tại Việt Nam chỉ đạt 0,2/100.000 dân, thấp hơn nhiều lần so với Singapore (0,8) hay Nhật Bản, Đài Loan (2-3).

Thời gian phản ứng trung bình cũng cao hơn tiêu chuẩn quốc tế (dưới 8 phút tại đô thị, dưới 15 phút ở nông thôn), trong khi tỷ lệ sống sót sau cấp cứu chưa đạt mức khuyến cáo 65%. Việt Nam cũng chưa có hệ thống đánh giá chất lượng cấp cứu ngoại viện thống nhất.

Trước thực trạng này, Bộ Y tế kỳ vọng đề án mới sẽ tạo bước ngoặt cho ngành cấp cứu ngoại viện, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ khẩn cấp nhanh chóng, bình đẳng và tiệm cận chuẩn quốc tế.