Xôn xao thông tin bảo hiểm không chi trả cho bệnh nặng: BHXH Việt Nam lên tiếng

(VTC News) -

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin cho rằng từ năm 2026, bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ không còn chi trả cho các ca bệnh nặng hoặc phẫu thuật. Thông tin khiến nhiều người dân lo lắng, hoang mang về quyền lợi khám chữa bệnh của mình.

Tuy nhiên, đại diện Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam khẳng định đây là tin giả, hoàn toàn sai sự thật.

“Luật BHYT năm 2024 vừa được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 1/7/2025. Luật mới không những không cắt giảm quyền lợi, mà còn mở rộng phạm vi chi trả, đặc biệt đối với các bệnh lý nặng, chi phí điều trị cao”, đại diện BHXH Việt Nam cho biết.

Thông tin giả mạo về BHYT được đăng tải trên Facebook là sai sự thật.

Thống kê từ BHXH Việt Nam cho thấy, từ năm 2020 đến tháng 8/2025, Quỹ BHYT đã chi trả chi phí khám chữa bệnh (KCB) từ 500 triệu đồng đến trên 2 tỷ đồng cho hơn 41.000 bệnh nhân, với tổng kinh phí lên tới hơn 33.000 tỷ đồng.

Một trường hợp điển hình là bệnh nhân tại tỉnh Vĩnh Long, được BHYT chi trả chi phí điều trị lên tới gần 28 tỷ đồng. Người này mắc một số bệnh lý nghiêm trọng như thiếu yếu tố VIII di truyền, viêm họng cấp và các tổn thương hở ở bụng.

Theo chính sách hiện hành, người tham gia BHYT được quỹ chi trả từ 80% đến 100% chi phí KCB tùy theo nhóm đối tượng và mức hưởng của thẻ BHYT.

Các nhóm yếu thế như trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số... luôn được Nhà nước hỗ trợ chi phí tham gia BHYT.

Danh mục chi trả của BHYT hiện bao gồm hơn 10.000 dịch vụ kỹ thuật y tế - trong đó có nhiều kỹ thuật cao như ghép tạng, phẫu thuật tim mạch, MRI, CT, PET-CT - cùng 1.037 hoạt chất thuốc với hàng nghìn chế phẩm điều trị các bệnh hiểm nghèo, ung thư...