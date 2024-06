Bộ Y tế: Cơ sở kinh doanh dùng nguyên liệu trôi nổi gây ra ngộ độc tập thể

(VTC News) -

Nhận định này được Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đưa ra tại họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 1/6.

Ông Đỗ Xuân Tuyên thông tin, trong 5 tháng đầu năm 2024, toàn quốc đã ghi nhận 36 vụ ngộ độc thực phẩm khiến trên 2.100 người mắc và 6 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2023, số vụ giảm 10%, số tử vong giảm 46%.

Sau khi xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm, Bộ Y tế đã chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tập trung cứu chữa người bệnh, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong. Đồng thời, chỉ đạo các địa phương đình chỉ ngay các cơ sở cung cấp thực phẩm để tiến hành kiểm tra đánh giá, truy xuất tìm nguyên nhân, lấy vật phẩm để xét nghiệm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên.

"Sau khi tiến hành truy xuất nguồn gốc cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì phát hiện một số cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nhưng có hiện tượng thu gom các nguyên liệu trôi nổi bên ngoài, chưa rõ nguồn gốc, chưa được kiểm soát chặt chẽ, thực phẩm bị nhiễm khuẩn…", Thứ trưởng Bộ Y tế nói.

Theo ông Đỗ Xuân Tuyên, trước thực trạng này, từ đầu năm, Bộ Y tế tham mưu các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị định, đồng thời hướng dẫn thực hiện 10 khuyến cáo của WHO về đảm bảo an toàn thực phẩm, bao gồm việc sử dụng thực phẩm sạch, nơi chế biến ăn uống phải đảm bảo vệ sinh.

Là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các địa phương.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ đã đề nghị các địa phương phải kiện toàn ban an toàn thực phẩm, có phân công rõ ràng, rà soát điều chỉnh bổ sung quy chế làm việc của Ban An toàn thực phẩm để nâng cao năng lực hiệu quả.

Cùng với đó, đơn vị chức năng triển khai hướng dẫn đảm bảo an toàn thực phẩm, đề nghị các địa phương kiên quyết không để các cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp), không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm mà vẫn hoạt động…

"Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp kiên quyết không ký hợp đồng với các cơ sở không đủ điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Vì hiện nay, bếp ăn tập thể tại các đơn vị không chỉ tổ chức bếp nấu tại chỗ, mà còn ký hợp đồng với các đơn vị cung cấp để mang thực phẩm từ ngoài vào", Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói thêm.

Cũng theo lãnh đạo Bộ Y tế, thời gian tới tiếp tục đề nghị các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho các chủ doanh nghiệp có bếp ăn tập thể và các cơ sở sản xuất, cung ứng thực phẩm. Đặc biệt, cũng tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, từ đó thay đổi hành vi mua lương thực, thực phẩm ở những nơi an toàn, không mua các sản phẩm trôi nổi.