Bộ Xây dựng yêu cầu hàng không điều chỉnh lịch bay để tránh siêu bão Ragasa

Theo đó, Bộ Xây dựng yêu cầu các hãng hàng không, công ty bay dịch vụ hàng không theo dõi chặt chẽ tình diễn biến thời tiết trong khu vực bị ảnh hưởng của bão, để điều chỉnh hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay.
Ngoài ra, các đơn vị hàng không phải tăng cường công tác kiểm tra sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin liên lạc, công tác điều hành, chỉ huy bay để kịp thời phát hiện và xử lý khắc phục các sự cố.
Với Cục Đường bộ, Bộ Xây dựng chỉ đạo các khu quản lý đường bộ phối hợp với các Sở Xây dựng và các lực lượng chức năng của địa phương rà soát, hoàn thiện kịch bản, phương án ứng trực, phân luồng giao thông; cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở; kiểm soát giao thông, chủ động điều tiết giao thông; cấm đường tại các vị trí nguy hiểm (ngầm tràn, cầu, phà...) trên các tuyến quốc lộ trong vùng chịu ảnh hưởng của bão, mưa lũ, kiên quyết không cho người và phương tiện đi vào những vị trí này nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người, phương tiện.
Yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ chuẩn bị đầy đủ vật tư dự phòng, bố trí máy móc, thiết bị và nhân lực ở những vị trí trọng yếu thường xuyên bị sụt trượt để chủ động khắc phục, đảm bảo giao thông trong thời gian nhanh nhất, đặc biệt trên các tuyến quốc lộ trọng điểm trong khu vực chịu ảnh hưởng.
Đối với Cục Đường Sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thực hiện nghiêm chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; các đoạn đường đèo dốc, khu vực hay xảy ra lũ quét, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thủy lợi, hồ chứa nước...sẵn sàng, chủ động ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện.
Các cảng vụ hàng hải và đường thủy cần nắm chắc số lượng tàu, thuyền, phương tiện vận tải thủy đang neo đậu tại vùng neo đậu, các cửa sông, cửa biển, vùng nước quanh các đảo, luồng lạch trong khu vực chịu ảnh hưởng và hướng dẫn tàu, thuyền vào khu neo đậu an toàn; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ việc ra khơi và giữ liên lạc thường xuyên với các tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực chịu ảnh hưởng của bão.
Phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự các địa phương để có biện pháp ứng phó phù hợp, kiên quyết yêu cầu các tàu, thuyền vận tải di chuyển về nơi tránh trú an toàn hoặc chủ động di chuyển ra khỏi vùng nguy hiểm.
Chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam bố trí phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, lực lượng có liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.
Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên tổ chức trực ban 24/24h và thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Xây dựng.
Lúc 13h ngày 22/9, vị trí tâm siêu bão Ragasa cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 140km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão mạnh cấp 17 (202-221km/giờ), giật trên cấp 17, di chuyển nhanh theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25km/h.
Dự báo trong 24 giờ tới, siêu bão Ragasa không đổi hướng, di chuyển nhanh với tốc độ 20-25km/h và đi vào Biển Đông trở thành cơn bão số 9. Vị trí tâm siêu bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 17, giật trên cấp 17. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông.
Đây là cấp độ rủi ro thiên tai rất lớn, môi trường bị phá huỷ, để lại hậu quả lâu dài khó hồi phục.
