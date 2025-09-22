Thủ tướng yêu cầu chủ động các biện pháp ứng phó siêu bão Ragasa ở mức cao nhất

(VTC News) -

Nội dung trên được đề cập tại Công điện số 170 của Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo các bộ ngành, địa phương chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Hướng di chuyển của siêu bão Ragasa. (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam)

Để ứng phó siêu bão Ragasa từ sớm, từ xa, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, trước hết là đối với tàu thuyền và các hoạt động trên biển, ven biển, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành và địa phương không lơ là, chủ quan tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc diễn biến của bão, tình hình tại địa phương; tập trung lãnh đạo chỉ đạo, rà soát, cập nhật phương án, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp ứng phó.

Thủ tướng quán triệt yêu cầu là quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất, lường trước kịch bản xấu nhất để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, hạn chế thiệt hại về tài sản của Nhân dân và Nhà nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thủ tướng giao bí thư, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế (khu vực dự báo có thể có gió bão rất mạnh) đình hoãn các cuộc họp chưa thật sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với siêu bão Ragasa.

Trong đó, các địa phương cần khẩn trương rà soát, kiểm đếm toàn bộ các tàu thuyền, phương tiện của địa phương hoạt động trên biển, ven biển; phối hợp với các cơ quan có liên quan bằng mọi biện pháp thông tin đến chủ tàu, thuyền trưởng của tàu thuyền, phương tiện còn hoạt động trên biển biết về diễn biến và dự báo hướng di chuyển của bão; hướng dẫn di chuyển thoát ra khỏi, không đi vào vùng có nguy cơ ảnh hưởng của bão; kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền, phương tiện về nơi tránh trú an toàn.

Thủ tướng lưu ý, căn cứ tình hình thực tế, các địa phương chủ động quyết định việc hạn chế tàu thuyền, phương tiện ra khơi, hoạt động trên biển hoặc cấm biển khi cần thiết (lưu ý đề phòng dông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp); quyết định kiểm soát, hạn chế phương tiện giao thông trong thời gian bão gây gió mạnh, mưa lớn để hạn chế xảy ra sự cố, bảo đảm an toàn tính mạng cho Nhân dân.

Các địa phương cũng cần rà soát phương án, lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân tại các khu vực không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp và triển khai công tác ứng phó, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Theo yêu cầu của Thủ tướng, Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam bố trí phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão Ragasa sẽ ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng phối hợp với các đơn vị, lực lượng có liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội, công an; chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão Ragasa chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông rà soát, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt giữa trung ương với địa phương, giữa cấp tỉnh với cấp xã, thôn, bản, khắc phục tình trạng mất thông tin liên lạc khi bão, mưa lũ xảy ra.

Bộ trưởng các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với học sinh, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, duy trì hoạt động cấp cứu, kịp thời khôi phục hoạt động khám chữa bệnh bình thường cho người dân ngay sau bão, lũ.

Thủ tướng yêu cầu Tổng giám đốc: VTV, VOV, TTXVN và các cơ quan truyền thông tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan chức năng ở trung ương và địa phương để chủ động thực hiện các biện pháp ứng phó, hạn chế thiệt hại do thiên tai; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão để giảm thiệt hại.