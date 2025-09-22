Cập nhật tin bão Ragasa và dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày từ chiều 22/9 - 1/10

(VTC News) -

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia liên tục phát đi các nội dung cập nhật tin bão Ragasa và dự báo thời tiết 10 ngày tới cho Hà Nội, cả nước.

Theo đó, lúc 7h ngày 22/9, bão gần Biển Đông - cơn bão Ragasa - có tâm bão ở khoảng 19,3°N – 123,1°E, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 160km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất gần tâm cấp 17 (202–221 km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20 km/h.

Hình ảnh mây vệ tinh cơn bão Ragasa. (Ảnh chụp màn hình windy.com)

Dự báo, đến 7h ngày 23/9, vị trí tâm bão 20,3°N – 118,3°E, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Cường độ: cấp 17, giật trên cấp 17.

7h ngày 24/9, vị trí tâm bão 20,8°N – 113,8°E, trên vùng biển phía Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 370km về phía Đông.

Đến 7h ngày 25/9, vị trí tâm bão 20,8°N – 109,1°E, trên vùng biển phía Đông Vịnh Bắc Bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia đã đưa ra hai kịch bản đường đi của siêu bão Ragasa và nhận định, trong ngày 25/9 bão sẽ di chuyển vào đất liền nước ta, trọng tâm là khu vực từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh.

Cơ quan khí tượng cho biết, tương tác của không khí lạnh với bão trong những ngày tới sẽ khiến quỹ đạo cũng như cường độ của bão Ragasa thêm phức tạp.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày (chiều 22/9 - 1/10)

Ngày 11/9, Hà Nội có mây, mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nền nhiệt dao động thấp nhất 24-26°C, cao nhất 30-32°C.

Từ 23/9 đến 1/10, Hà Nội hầu hết các ngày đều có mưa, trong đó 3 ngày từ 25-27/9 mưa to. Nền nhiệt các ngày được dự báo thấp nhất 24-25°C, cao nhất 33-35°C.

Dự báo thời tiết Hà Nội từ 23/9 đến 1/10.

Dự báo thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 23/9

Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Từ Nghệ An đến TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Các khu vực khác mưa rào và dông vài nơi.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 23/9 đến ngày 1/10

Bắc Bộ đêm 23/9 vùng núi Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ ngày 25-27/9, Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Từ Thanh Hóa đến TP Huế, từ ngày 25-27/9 có khả năng xảy ra mưa lớn diện rộng.

Duyên dải Nam Trung Bộ, thời kỳ từ 26-30/9 chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Những thông tin mới nhất về cơn bão Ragasa có thể mạnh lên thành bão số 9, ảnh hưởng đất liền Việt Nam và dự báo thời tiết 10 ngày sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin tiếp theo.