Bộ Xây dựng cân nhắc giữa áp phụ thu nhiên liệu và tăng trần vé bay nội địa

Trong đó, trước đề xuất của Cục Hàng không về đề xuất áp dụng cơ chế phụ thu nhiên liệu hàng không nội địa (nằm ngoài mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản), Bộ đề nghị so sánh ưu điểm, nhược điểm của việc điều chỉnh mức tối đa giá dịch vụ vận chuyển hành khách hàng không nội địa hạng phổ thông cơ bản và phương án triển khai phụ thu nhiên liệu.

Đồng thời, cần làm rõ cơ sở pháp lý, thẩm quyền, phương pháp tính ra mức phụ thu nhiên liệu.

Ngoài ra, Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Hàng không đánh giá sự phù hợp của mức giá tối đa dịch vụ vận chuyển hành khách bay nội địa hạng phổ thông cơ bản hiện nay; tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các hãng hàng không sau khi Chính phủ, Thủ tướng và các Bộ, ngành đã triển khai các chính sách hỗ trợ.

Cục Hàng không cũng phải làm rõ mức phụ thu nhiên liệu nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) hay chưa và đánh giá tác động của triển khai mức phụ thu nhiên liệu đến chỉ số tiêu dùng (CPI).

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp dụng cơ chế phụ thu nhiên liệu hàng không nội địa để ứng phó với giá nhiên liệu bay JetA-1 tăng mạnh.

Về đề xuất giảm giá dịch vụ cất cánh, hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi, đến, Bộ yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương làm việc với các doanh nghiệp cảng hàng không, doanh nghiệp bảo đảm hoạt động bay để nghiên cứu, xây dựng chính sách giảm giá dịch vụ phù hợp và khẩn trương báo cáo Bộ để xem xét theo đúng quy định.

Bộ Xây dựng nhấn mạnh, trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng và các Bộ, ngành đã chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ triển khai các giải pháp, chính sách hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp do biến động giá nhiên liệu.

Cụ thể, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu; áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết...

Ngoài ra, Bộ Tài chính cũng đang xây dựng chính sách miễn giảm phí, lệ phí hỗ trợ sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực giao thông vận tải…

Các giải pháp nêu trên đã góp phần hỗ trợ một phần chi phí cho doanh nghiệp do tác động của giá nhiên liệu.

Trước đó, Cục Hàng không Việt Nam cho biết, với diễn biến căng thẳng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt từ tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông, giá MOPS Jet A-1 bình quân tháng 3 có thể xoay quanh 190 - 200USD/thùng (ngày 24/3/2026, giá Jet A-1 lên tới 234,34 USD/thùng).

Ngoài ra, chi phí lọc dầu, bảo hiểm rủi ro chiến tranh và sự khan hiếm cục bộ khi các nhà máy lọc dầu khu vực cắt giảm công suất, khiến tổng chi phí cho nhiên liệu hàng không tăng mạnh và dự báo sẽ tiếp tục giữ ở mức cao.

Nhằm kịp thời ứng phó với biến động bất thường, bảo đảm ổn định hoạt động vận tải hàng không, Cục Hàng không đề xuất phụ thu nhiên liệu hàng không đối với dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa hạng phổ thông cơ bản, áp dụng trong thời gian ngắn (trong 3 tháng).

Theo đó, mức phụ thu được tính trên chi phí nhiên liệu thực tế cho mỗi khách tương ứng với các mức giá dầu khác nhau trên các nhóm đường bay nội địa theo cự ly vận chuyển.