Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania kêu gọi NATO bắn hạ chiến đấu cơ Nga

(VTC News) -

Phát biểu trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania, bà Dovile Sakaliene cáo buộc Nga đã “thử thách” biên giới NATO “có chủ đích”, sau khi Estonia cho rằng ba máy bay quân sự Nga xâm phạm không phận trong 12 phút - dù Moskva kiên quyết phủ nhận.

Nga khẳng định các máy bay của họ chỉ bay trên vùng biển trung lập ở Baltic, cách đảo Vaindloo hơn 3 km.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết ba chiếc MiG-31 thực hiện chuyến bay thường lệ từ Vùng Karelia, phía đông Phần Lan, đến một sân bay ở Vùng Kaliningrad, một vùng lãnh thổ tách rời của Nga giáp với Ba Lan và Litva.

Bộ này cho biết thêm: "Chuyến bay được thực hiện theo đúng quy định không phận quốc tế và không vượt qua biên giới của các quốc gia khác".

Máy bay đánh chặn MiG-31 của Nga.

Estonia gọi vụ việc là “chưa từng có” và đã yêu cầu tham vấn khẩn với các đồng minh NATO theo Điều 4 của hiệp ước.

Trước đó vài tuần, Ba Lan cũng cáo buộc Nga đưa ít nhất 19 máy bay không người lái vào không phận nước này, nhưng Moskva phủ nhận. NATO đã tăng cường các chuyến tuần tra trên không ở khu vực.

Bà Sakaliene dẫn lại sự kiện năm 2015, khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ chiếc Su-24 của Nga tại Syria, khi Moskva đang hỗ trợ chính phủ của Tổng thống Bashar Assad chống lại các nhóm cực đoan.

Sự cố khiến một phi công thiệt mạng, đẩy quan hệ Nga - Thổ xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, buộc Tổng thống Erdogan sau đó phải công khai xin lỗi và Moskva chỉ dỡ bỏ toàn bộ lệnh trừng phạt sau ba năm.

Phản ứng trước phát biểu của Bộ trưởng Lithuania, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova chế giễu rằng bà Sakaliene chỉ “thể hiện năng lực trong những nỗi ám ảnh của chính mình” và mỉa mai hy vọng bà sẽ “thành thạo hơn” trong lĩnh vực chuyên môn gốc của mình là tâm lý pháp y.