NATO triển khai chiến dịch 'Eastern Sentry' đáp trả vụ UAV xâm nhập Ba Lan

“Eastern Sentry sẽ gia tăng tính linh hoạt và sức mạnh cho thế trận chung của chúng ta, đồng thời khẳng định rằng NATO – với tư cách một liên minh phòng thủ – luôn trong tư thế sẵn sàng”, ông Rutte nhấn mạnh tại cuộc họp báo ở trụ sở NATO, Brussels.

Ông khẳng định thêm: “Tôi tin tưởng vào sức mạnh và năng lực của liên minh này”.

Trước đó, ngày 10/9, hàng loạt UAV xâm nhập không phận Ba Lan trong một đợt tấn công quy mô lớn nhằm vào Ukraine. Máy bay chiến đấu của Ba Lan và NATO đã bắn hạ một số UAV, đánh dấu lần đầu tiên NATO trực tiếp giao tranh với phương tiện không người lái được cho là của Nga kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ hồi đầu năm 2022.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte.

Xuất hiện cùng ông Rutte, Tổng tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu, Tướng Alexus G. Grynkewich, ca ngợi phản ứng của liên minh là “nhanh chóng” và “quyết đoán”. Tuy nhiên, sự kiện này cũng làm lộ rõ những lỗ hổng trong hệ thống phòng không của NATO, đặt ra câu hỏi liệu khối có đủ khả năng đối phó với các mối đe dọa tương tự trong tương lai hay không.

Theo báo cáo, ít nhất 19 UAV đã xâm nhập không phận Ba Lan; chỉ ba hoặc bốn chiếc bị bắn hạ bằng tên lửa Sidewinder trị giá 400.000 USD mỗi quả. Trong khi đó, những UAV giá rẻ của Nga chỉ có giá khoảng 10.000 USD, làm bằng gỗ dán và xốp.

Sau gần 3 năm giao tranh, Ukraine đã sớm nhận ra rằng việc dùng các hệ thống phòng không đắt đỏ để đối phó UAV là không khả thi. Kiev thay vào đó đã tập trung phát triển những giải pháp rẻ tiền hơn, như UAV đánh chặn bốn cánh quạt.

Dù Tổng thư ký NATO nỗ lực thể hiện sự đoàn kết, lập trường của Tổng thống Mỹ Donald Trump lại tạo nên bất đồng. Ông cho rằng vụ UAV của Nga bay vào Ba Lan “có thể chỉ là một sai sót”, khiến Warsaw phản ứng gay gắt. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk đáp trả: “Chúng tôi mong muốn đó là một sai lầm, nhưng sự thật không phải vậy. Và chúng tôi biết rõ điều đó”.

Một số chi tiết về hoạt động “Eastern Sentry” đã được công bố. Thông cáo của NATO mô tả đây là “chiến dịch đa lĩnh vực, bắt đầu trong những ngày tới và kéo dài không thời hạn”. Các đồng minh cũng công bố lực lượng tham gia: Đan Mạch điều 2 tiêm kích F-16 và một khinh hạm phòng không; Pháp gửi 3 tiêm kích Rafale; Đức triển khai 4 Eurofighter; Anh bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ. Những đơn vị này, cùng nhiều lực lượng khác, sẽ được bổ sung để củng cố khả năng răn đe và phòng thủ tập thể của NATO bất cứ khi nào, bất cứ nơi nào cần thiết.