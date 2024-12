Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng thông tin việc hợp nhất Bộ TT&TT với Bộ KH&CN

(VTC News) -

Sáng 29/12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Hội nghị tổng kết năm 2024 và triển khai nhiệm vụ năm 2025.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm 2025, đất nước bước vào kỷ nguyên mới thì hạ tầng số, công nghệ số công nghiệp số phải đi trước, đi nhanh hơn.

Trong bối cảnh đó, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, theo chủ trương hợp nhất Bộ Thông tin và Truyền thông với Bộ Khoa học và Công nghệ trở thành Bộ Khoa học, Công nghệ và Truyền thông. Vì vậy, hai Bộ cần cộng hưởng với nhau, tìm điểm chung để phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý về phát triển công nghệ nói chung, còn Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý công nghệ thông tin, công nghệ số là công nghệ, nền tảng cho các ngành, lĩnh vực khác.

"Công nghệ là điểm chung tạo sự cộng lực của hai Bộ. Tên mới của hai Bộ sau khi hợp nhất là Bộ Khoa học, Công nghệ và Truyền thông vừa bao quát được lĩnh vực hai Bộ, vừa thể hiện cộng hưởng, cộng lực của hai Bộ là công nghệ", ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận định.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông cho rằng phát triển công nghệ thì chủ yếu là ở doanh nghiệp, trên 50.000 doanh nghiệp công nghệ số thuộc quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tiếp cận được nhanh hơn các nghiên cứu khoa học công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Từ đó, làm khoa học - công nghệ gần với doanh nghiệp, đưa nhanh hơn kết quả khoa học - công nghệ thành các sản phẩm phục vụ cuộc sống.

Đặc biệt, Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, ông Nguyễn Mạnh Hùng nêu rõ, Bộ mới hợp nhất là lực lượng nòng cốt hiện thực hóa Nghị quyết đặc biệt quan trọng này.

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định bộ ba khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột chính trong kỷ nguyên mới. Trong đó, doanh nghiệp Việt Nam sẽ có sứ mệnh thực hiện nhiệm vụ này.

"Chuyển đổi số thực sự là sự nghiệp toàn Đảng, toàn dân và bước vào giai đoạn phát triển đột phá. Chúng ta kỳ vọng chuyển đổi số sẽ góp phần đặc biệt quan trọng để Việt Nam vươn mình đứng dậy mạnh mẽ trở thành nước xã hội chủ nghĩa phát triển có thu nhập cao vào năm 2045", Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Theo báo cáo tại hội nghị về kết quả hoạt động của ngành Thông tin và Truyền thông năm 2024, doanh thu toàn Ngành Thông tin và Truyền thông ước đạt 4.243.984 tỷ đồng, tăng 13,2% so với năm 2023, nộp ngân sách nhà nước ước đạt 109.478 tỷ đồng, tăng 15,1% so với năm 2023. Đóng góp vào GDP của Ngành ước đạt 989.016 tỷ đồng, tăng 11,2% so với năm 2023...

Tổng doanh thu dịch vụ viễn thông ước đạt 147.000 tỷ đồng, tăng 3,49% so với năm 2023. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 85%, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2023 (79%).

Số thuê bao băng rộng di động/100 dân đạt 94 thuê bao/100 dân, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2023 (85,7 thuê bao/100 dân). Lượng phổ tần đã cấp cho thông tin di động tại Việt Nam đạt 640 MHz, đứng thứ 4/10 trong ASEAN, tăng 5 bậc so với năm 2023.

Theo báo cáo, lĩnh vực an toàn thông tin đã bảo vệ 1,3 triệu người dân, không truy cập vào các website lừa đảo trực tuyến, vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Lĩnh vực đã xử lý 8.558 website lừa đảo, vi phạm pháp luật.

100% bộ, ngành, địa phương được hỗ trợ rà soát, triển khai các biện pháp an toàn, an ninh mạng thông qua các nền tảng do Bộ Thông tin và Truyền thông phát triển. 622 lượt cán bộ chuyên trách an toàn thông tin trong các cơ quan, tổ chức nhà nước, doanh nghiệp được tham gia diễn tập thực chiến do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức...