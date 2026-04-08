Bộ trưởng Hegseth: Eo biển Hormuz đã mở cửa trở lại

Trong cuộc họp báo của Lầu Năm Góc, khi được hỏi về eo biển Hormuz, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh: "Điều đã được nhất trí, đã được tuyên bố là eo biển vẫn mở. Quân đội của chúng ta đang giám sát, dĩ nhiên, quân đội của họ cũng đang giám sát, nhưng hoạt động thương mại vẫn sẽ diễn ra bình thường".

Theo ông Hegseth, quân đội Mỹ sẽ "hiện diện" ở Trung Đông để đảm bảo Iran tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn và Iran sẽ giao uranium được làm giàu cho Mỹ hoặc Mỹ sẽ thu hồi nó.

Tàu neo đậu tại Oman, do không thể đi qua eo biển Hormuz.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine cũng xác nhận eo biển Hormuz, hành lang vận chuyển dầu mỏ quan trọng đóng vai trò trung tâm trong cuộc đàm phán của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột đã được mở cửa trở lại sau khi Iran đồng ý với kế hoạch ngừng bắn.

Trước đó, quan chức cấp cao của Iran nói với Reuters rằng Iran có thể mở cửa eo biển Hormuz một cách hạn chế và có kiểm soát trước cuộc gặp giữa quan chức Mỹ và Iran tại Pakistan. Các công ty vận tải biển cho biết họ cần thêm sự đảm bảo về an toàn trước khi ra khơi.

"Mọi quyết định về việc đi qua eo biển Hormuz sẽ dựa trên việc đánh giá rủi ro liên tục, theo dõi sát sao tình hình an ninh và hướng dẫn từ cơ quan chức năng và đối tác có liên quan", hãng vận chuyển container Maersk cho biết.

Theo số liệu mới nhất từ ​​AAA, giá xăng trung bình tăng nhẹ lên 4,16 USD/gallon, ngay cả khi giá dầu tương lai giảm mạnh sau thông báo về lệnh ngừng bắn hai tuần trong cuộc chiến ở Iran và kế hoạch mở lại eo biển Hormuz cho tàu chở dầu. Tuy nhiên, so với trước khi diễn ra cuộc xung đột, giá dầu tương lai tăng khoảng 30% đến 40%.

Việc mở lại eo biển Hormuz có thể giúp dòng dầu bị mắc kẹt ở Vịnh Ba Tư chảy trở lại thị trường toàn cầu, vì khoảng 20% ​​nguồn cung dầu của thế giới thường đi qua eo biển này. Dù lượng dầu vận chuyển đến Mỹ - quốc gia sản xuất dầu lớn nhất thế giới tương đối ít, nhưng việc đóng cửa eo biển trong thời chiến gây xáo động thị trường hàng hóa toàn cầu, vốn rất quan trọng đối với giá xăng dầu ở Mỹ.

Giá xăng bán lẻ tăng trong hầu hết các ngày kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu và những lần giảm đó chỉ là những phần nhỏ. Nhìn chung, giá xăng tăng 1,18 USD/gallon, tương đương 40% kể từ khi xung đột bắt đầu.