Phó Tổng thống Mỹ: Ông Trump ‘thiếu kiên nhẫn’ về vấn đề Iran

Ngày 8/4, phát biểu tại sự kiện ở Budapest trong chuyến thăm Hungary, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance thông tin thỏa thuận ngừng bắn có thể đạt được nếu Iran đàm phán một cách chân thành.

Tuy nhiên, ông Vance cảnh báo trong khi một số bộ phận trong hệ thống chính quyền Iran tiếp cận các cuộc đàm phán một cách tích cực thì vẫn còn một số bộ phận khác lại làm điều trái ngược. Ông mô tả tình hình hiện tại là “thỏa thuận ngừng bắn mong manh”.

“Tổng thống Mỹ nói với tôi và ông ấy cũng nói với toàn bộ nhóm đàm phán rằng hãy làm việc thiện chí để đạt được thỏa thuận.

Ông ấy thiếu kiên nhẫn. Ông ấy nóng lòng muốn đạt được tiến triển. Ông ấy đã bảo chúng tôi đàm phán thiện chí và tôi nghĩ, nếu họ đàm phán thiện chí, chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận. Nhưng đó là một điều kiện lớn và cuối cùng, việc họ đàm phán như thế nào là tùy thuộc vào phía Iran. Tôi hy vọng họ sẽ đưa ra quyết định đúng đắn", ông Vance nói.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump cũng tuyên bố Mỹ giành "chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn" sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài hai tuần với Iran. “Chiến thắng hoàn toàn và trọn vẹn 100%.Không còn nghi ngờ gì nữa”, ông Trump cho hay.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ không nói rõ liệu ông có kế hoạch thực hiện những lời đe dọa trước đó về việc phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran nếu Tehran bội ước thỏa thuận hay không. “Các bạn sẽ phải chờ xem”, ông Trump nói.

Theo Reuters, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Qalibaf dự kiến dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Iran trong cuộc gặp với Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Islamabad vào thứ Sáu tuần này (10/4). Trước đó, Thủ tướng Pakistan mời phái đoàn từ Iran và Mỹ đến Islamabad để đàm phán. Pakistan đề xuất lệnh ngừng bắn hai tuần để tạo điều kiện cho các hoạt động ngoại giao.

Cả Tổng thống Trump và Iran đều coi thỏa thuận ngừng bắn vào phút chót là chiến thắng cho họ. Thỏa thuận ngừng bắn tạm thời chấm dứt cuộc xung đột leo thang đang làm đảo lộn nền kinh tế toàn cầu và gây ra một cuộc khủng hoảng dầu mỏ lịch sử.

Tuy Mỹ - Iran ngừng bắn, nhưng Israel sẽ không đình chỉ các cuộc tấn công nhằm Lebanon, vì khu vực này không phải là một phần của thỏa thuận.