Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an các cấp

Ngày 7/1, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác tổ chức cán bộ trong Công an nhân dân năm 2024 và triển khai chương trình công tác năm 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an đến Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu quyết tâm, quyết liệt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm đột phá "Gương mẫu đi đầu thực hiện chủ trương của Đảng về tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy", cung cấp thực tiễn để cả hệ thống chính trị tham khảo. "Trên cơ sở kinh nghiệm đã có, lực lượng Công an sẽ tiếp tục thực hiện cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy, gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương của Đảng. Đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mệnh lệnh của Đảng, Bộ Chính trị giao cho Bộ Công an" - Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu, khẩn trương hoàn thiện Đề án, phương án về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy Bộ Công an và sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Công an địa phương trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và sớm có kế hoạch triển khai thực hiện theo hướng giảm cấp trung gian ở địa phương, tăng cường cơ sở, sắp xếp lại lực lượng; bảo đảm lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp, nhanh nhất, xuyên suốt từ Bộ đến địa phương.

Đồng thời với sắp xếp tổ chức bộ máy, Bộ trưởng cho rằng, cần chủ động tính toán kiện toàn tổ chức đảng, sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, kiện toàn nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra, sắp xếp đội ngũ đảng viên. Phải thống nhất cao về nhận thức, công tác cán bộ là công tác của Đảng, là công tác con người; xây dựng đội ngũ cán bộ là then chốt của then chốt trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng. Khẩn trương rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, quy định, quy trình, hướng dẫn có liên quan để chủ động tham mưu sửa đổi, bổ sung, ban hành mới theo quy định, phù hợp với tổ chức bộ máy mới, tạo hành lang pháp lý để tổ chức bộ máy hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả ngay sau khi kiện toàn. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ kịp thời, đúng quy định...

Bộ trưởng Lương Tam Quang lưu ý việc tham mưu tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII và đại hội đảng bộ các cấp trong Công an nhân dân nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đặc biệt coi trọng tham gia góp ý xây dựng văn kiện Đại hội XIV của Đảng, xây dựng văn kiện cấp mình trên cơ sở tổng kết sâu sắc thực tiễn công tác tại đơn vị, địa phương mình, định hướng công tác nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ các mặt công tác an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới. Chuẩn bị tốt nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới đảm bảo tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu, số lượng theo đúng hướng dẫn và chủ trương đã được Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương phê duyệt; bảo đảm phát hiện, lựa chọn, giới thiệu đúng cán bộ có đức, có tài, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, có sản phẩm cụ thể đo đếm được tham gia cấp ủy khóa mới...

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu tập trung tham mưu, hướng dẫn, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các mặt công tác tổ chức cán bộ, bảo đảm chủ động, khắc phục triệt để hạn chế; đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ; thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên. Sớm nghiên cứu, tham mưu và điều phối thực hiện các giải pháp cụ thể nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, nâng cao tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình, góp phần phòng ngừa, giảm thiểu sai phạm, vi phạm của cán bộ, đảng viên; nghiên cứu xây dựng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong Công an nhân dân.