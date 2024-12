Thủ tướng: Tiếp tục sắp xếp công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh

(VTC News) -

Nhiệm vụ trên được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra khi phát biểu chỉ đạo Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 80 và tổng kết 40 năm công tác Công an phục vụ sự nghiệp đổi mới của đất nước, ngày 26/12.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng ghi nhận, tri ân, biểu dương những đóng góp, cống hiến, hy sinh của cán bộ, chiến sĩ lực lượng Công an Nhân dân và chúc mừng thành tích to lớn của lực lượng Công an Nhân dân đạt được trong năm 2024.

Đặc biệt, lực lượng Công an Nhân dân gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết 18 của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, để lại nhiều kinh nghiệm quan trọng cho các ban, bộ ngành khác trong hệ thống chính trị.

Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng cơ bản thống nhất với chủ trương, giải pháp đã đề ra với khẩu hiệu hành động: "Gương mẫu đi đầu tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Nhấn mạnh, làm rõ thêm một số nội dung trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng các tổ chức đảng Công an Nhân dân trong sạch, vững mạnh, kiểu mẫu, có đủ năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu.

"Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương để đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả", Thủ tướng đề cập.

Thủ tướng lưu ý lực lượng Công an Nhân dân phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, địa phương, phát huy sức mạnh tổng hợp trong bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng nền an ninh nhân dân sâu rộng, thế trận an ninh nhân dân toàn diện và thế trận lòng dân vững chắc...

Trong bối cảnh năm 2025 diễn ra đại hội đảng các cấp, theo Thủ tướng, lực lượng Công an Nhân dân cần triển khai đồng bộ các mặt công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn công tác tổ chức Đại hội.

Lực lượng Công an Nhân dân phải đi đầu, chủ động đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi 4 nguy cơ, thách thức đối với sự tồn vong của Đảng ta. Bao gồm: nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế; nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa; nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội; âm mưu và hành động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề ra yêu cầu về các công tác thường xuyên của lực lượng Công an Nhân dân.

Cụ thể như: Chủ động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm về kinh tế, tham nhũng, ma túy, tài chính; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan đến lãng phí các nguồn lực Nhà nước, lãng phí thời gian, mất lòng tin của Nhân dân.

Bên cạnh đó, ngành Công an triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với mục tiêu đặt an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết...

Cũng theo yêu cầu của Thủ tướng, lực lượng Công an Nhân dân cần làm tốt công tác quản lý, giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án đầu tư xây dựng trọng điểm, nhất là dự án Trung tâm Dữ liệu quốc gia và sân bay Gia Bình (Bắc Ninh).

Thủ tướng nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta giao phó sứ mệnh bảo vệ vững chắc an ninh trật tự cho lực lượng Công an Nhân dân anh hùng với tinh thần "Chỉ biết còn Đảng thì còn mình", "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", "Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

Nhân dân ta kỳ vọng lực lượng Công an Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang gần 80 năm qua; tiếp tục là hình mẫu của sự đoàn kết; gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước; hết mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân.

Thủ tướng bày tỏ mong đợi và tin tưởng lực lượng Công an Nhân dân năm 2025 sẽ có thành tích cao hơn, xuất sắc hơn năm 2024, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng, như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu.