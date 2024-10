Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang được thăng hàm Đại tướng

(VTC News) -

Ngày 20/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương.

Cũng tại buổi lễ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng hàm từ cấp Trung tướng lên Thượng tướng đối với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Doãn Anh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Đại tướng đối với Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang. (Ảnh: TTXVN)

Đại tướng Lương Tam Quang sinh ngày 17/10/1965, quê quán xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm; Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Lương Tam Quang là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Trước năm 2012, ông Lương Tam Quang là Trợ lý Thứ trưởng Bộ Công an. Sau đó, ông giữ các chức vụ: Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an; Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn của Bộ Công an; Thứ trưởng Bộ Công an kiêm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an.

Ngày 6/6, Quốc hội khóa XV thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với Thượng tướng Lương Tam Quang.

Ngày 16/8, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, Bộ trưởng Lương Tam Quang được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương sinh ngày 12/2/1966, quê quán xã Tiên Ngoại, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Ông có trình độ Cử nhân Quân sự; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Tân Cương là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Tân Cương từng đảm nhiệm các chức vụ: Tư lệnh Quân đoàn 1; Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 4; Tư lệnh Quân khu 4; Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Ông Nguyễn Tân Cương được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng năm 2019. Ngày 3/6/2021, Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm ông giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh sinh ngày 10/10/1967, quê quán xã An Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội. Ông có trình độ Đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Doãn Anh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Doãn Anh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô; Tư lệnh Quân khu 4.

Từ tháng 11/2022, ông Nguyễn Doãn Anh giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.