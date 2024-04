Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Chiến thắng Điện Biên Phủ là sức mạnh cả dân tộc

(VTC News) -

Video: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nói về thông điệp Lễ kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Trước thềm sự kiện Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã chia sẻ với phóng viên VTC News về vai trò, trách nhiệm, ý nghĩa lịch sử cũng như thông điệp mà Bộ Quốc phòng muốn truyền tải thông qua Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương trả lời phỏng vấn PV VTC News. (Ảnh: Kim Thược)

- Bộ Quốc phòng đã, đang và sắp tổ chức rất nhiều hoạt động ý nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024). Xin Thượng tướng cho biết thông điệp mà Bộ Quốc phòng muốn truyền tải thông qua đại lễ đặc biệt này?

Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta ôn lại truyền thống vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong đấu tranh cách mạng chống xâm lược, giành độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc.

Cái gì đưa chúng ta đến thắng lợi trong chiến tranh cách mạng cũng nhất định đưa chúng ta đến thành công trong hòa bình, xây dựng và phát triển. Do đó, thông điệp đầu tiên và cũng là thông điệp lớn nhất Bộ Quốc phòng muốn truyền tải nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, đó là sự tin tưởng vững chắc vào đường lối cách mạng, đường lối xây dựng và phát triển đất nước do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và sức mạnh của dân tộc Việt Nam.

Thông qua sự kiện kỷ niệm lần này, Bộ Quốc phòng cũng mong muốn cán bộ, chiến sĩ, toàn quân và Nhân dân luôn nêu cao tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết; thành công, thành công, đại thành công”.

Xây dựng tinh thần, ý chí quyết tâm cao, khát vọng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vì một Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; có niềm tin vào Nhân dân, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam và nghệ thuật quân sự Việt Nam để cống hiến vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Ngoài ra, phải luôn nêu cao tinh thần quốc tế cao cả, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương kiểm tra, động viên cán bộ, chiến sĩ tập luyện chuẩn bị cho sự kiện Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. (Ảnh: Viên Minh)

- Hiện nay, hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam đang hăng say tập luyện trên thao trường để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngoài Lễ diễu binh, diễu hành, Bộ Quốc phòng còn có những sự chuẩn bị nào khác cho sự kiện này, thưa Thượng tướng?

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Chỉ đạo Trung ương kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước trong 3 năm 2023 - 2025, với tinh thần, trách nhiệm chính trị cao nhất, Bộ Quốc phòng đã chủ động phối hợp với tỉnh Điện Biên và các Bộ, ngành liên quan khẩn trương triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ được giao với chất lượng cao nhất.

Cụ thể, Bộ Quốc phòng đã chủ trì phối hợp với Bộ Công an và tỉnh Điện Biên tích cực tổ chức lực lượng luyện tập phục vụ lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm. Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thi đua, văn hóa, thể thao với nhiều hình thức phong phú, sâu rộng trong toàn quân và trên địa bàn đóng quân, chỉ đạo tổ chức sâu rộng các hoạt động sinh hoạt chính trị, giao lưu, tọa đàm, hội thảo khoa học.

Đặc biệt, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia với chủ đề: “Chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”.

Với tinh thần hướng về Điện Biên, Bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức sâu rộng các hoạt động dân vận, chính sách, đền ơn đáp nghĩa. Trong đó, Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ xây dựng Trường Tiểu học, Trung học cơ sở Điện Biên tại xã Thanh Xương, huyện Điện Biên; hỗ trợ xây dựng 200 căn nhà đại đoàn kết, gần 100 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà sinh hoạt cộng đồng, với tổng giá trị hơn 100 tỷ đồng.

Bộ Quốc phòng cũng đã phối hợp với Trung ương hội Cựu chiến binh Việt Nam chuẩn bị chu đáo tổ chức buổi gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, thanh niên xung phong tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tại Hà Nội. Phối hợp với Bộ Công an triển khai công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các hoạt động kỷ niệm.

Tôi có niềm tin rằng, với trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta sẽ tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm.

92 chiến sĩ trong khối nữ du kích miền Nam tham gia buổi hợp luyện diễu binh sáng 22/3 tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

- Thượng tướng đánh giá thế nào về tầm vóc, ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay?

Cách đây 70 năm, quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, góp phần quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Chiến thắng “được ghi vào lịch sử dân tộc như một Bạch Đằng, một Chi Lăng hay một Đống Đa của thế kỷ XX và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công chói lọi đột phá thành trì của hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc”, là ngọn cờ cổ vũ các dân tộc thuộc địa trên thế giới đấu tranh giành độc lập, tự do.

Theo tôi, đó là thắng lợi của sức mạnh “toàn dân đánh giặc” dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng; tiêu biểu cho trí tuệ, bản lĩnh, ý chí quyết chiến, quyết thắng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Dù thời gian đã lùi xa 7 thập niên, nhưng tầm vóc, ý nghĩa và những bài học đúc rút từ sự kiện lịch sử trọng đại này vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ to lớn cho toàn thể Nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ngoài ra, đó còn là những bài học về đường lối kháng chiến; về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế; về xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang; về khoa học nghệ thuật quân sự; công tác chính trị - tư tưởng, công tác tham mưu, hậu cần, thông tin liên lạc; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, giữa hậu phương và tiền tuyến, giữa vùng tự do và vùng địch tạm chiếm.

- Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của Thượng tướng!

Lễ diễu binh, diễu hành Kỷ niện 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sẽ được tổ chức vào sáng ngày 7/5/2024 sau Lễ mít tinh tại Sân Vận động tỉnh Điện Biên. Tham gia Lễ diễu binh, diễu hành có 4 lực lượng: Lực lượng pháo lễ; lực lượng Không quân bay chào mừng; lượng lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng trên sân hơn 12.000 người. Điểm nhấn của Lễ diễu binh, diễu hành là sự tham gia của Lực lượng pháo lễ gồm 18 khẩu lựu pháo 105 và 12 máy bay trực thăng bay qua khán đài của Lực lượng Không quân. Chương trình Lễ diễu binh, diễu hành bắt đầu bằng 21 loạt pháo trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tiếp đó là phần trình diễn của khối diễu binh (4 khối nghi trượng, 24 khối quân đội, dân quân tự vệ, công an) và khối diễu hành (9 khối cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, công nhân, nông dân, tri thức, thanh niên, phụ nữ, khối các dân tộc Tây Bắc) và cuối cùng phần trình diễn của khối nghệ thuật. Lễ diễu binh, diễu hành là điểm nhấn trong Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ nhằm biểu dương lực lượng, khẳng định ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ.