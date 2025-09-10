Một đại học công khai bảng lương lãnh đạo, cao nhất chỉ hơn 28 triệu/tháng

(VTC News) -

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công khai bảng thanh toán lương và các khoản phụ cấp của người lao động theo từng tháng trên trang thông tin điện tử của nhà trường, trong đó có tổng thu nhập của lãnh đạo nhà trường.

Theo thông tin công khai mới nhất của tháng 8 năm nay, lương và phụ cấp của các thành viên ban giám hiệu và chủ tịch hội đồng trường dao động trong khoảng 19,9-28,8 triệu đồng/người/tháng (chưa trừ thuế thu nhập cá nhân).

Cụ thể, 3 thành viên ban giám hiệu có thu nhập 23,6-28,8 triệu đồng/người/tháng. Chủ tịch Hội đồng trường có thu nhập 19,9 triệu đồng/tháng.

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch công khai bảng lương hàng tháng của từng lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, nhân viên, người lao động.

Với cán bộ, giảng viên, nhân viên người lao động, thu nhập dao động từ mức dưới 10 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng/người/tháng. Trong đó, phần lớn có thu nhập trong mức trên dưới 10 triệu đồng/tháng. Một số cán bộ, giảng viên có mức thu nhập trên 20 triệu/tháng.

Tổng thu nhập của người lao động gồm tổng lương, phụ cấp và các khoản thu nhập bổ sung (nếu có).

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là cơ sở giáo dục công lập nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND TP.HCM, quản lý nghiệp vụ của Bộ GD&ĐT và quản lý chuyên môn của Bộ Y tế.

Năm 2025, trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sử dụng 2 phương thức tuyển sinh, gồm xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025 và xét tuyển thẳng (nhóm thí sinh áp dụng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nhóm lưu học sinh Lào và Campuchia).

Bên cạnh các tổ hợp truyền thống B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Ngữ văn, Sinh học), A00 (Toán, Lý, Hóa), thí sinh có thể dùng 2 tổ hợp có môn Tiếng Anh là A01 (Toán, Lý, Anh) và B08 (Toán, Sinh, Anh) để xét tuyển.

Năm nay trường lấy điểm chuẩn từ 18-25,55 điểm, giảm khoảng 1-5,2 điểm so với năm ngoái.