Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin giả về học bổng, tài trợ du học

(VTC News) -

Thời gian gần đây, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT nhận được thông tin có hiện tượng làm giả chữ ký, con dấu, thông tin giả về học bổng, tài trợ du học nhằm lừa đảo người học, gây ảnh hưởng đến uy tín của Cục nói riêng và Bộ nói chung.

Kẻ lừa đảo lấy danh nghiên của Cục trưởng, Phó cục trưởng, thậm chí làm giả con dấu của Bộ GD&ĐT để tạo ra những văn bản thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại nước ngoài.

Ví dụ, trong thông báo chương trình trao đổi tại Trung Quốc, kẻ lừa đảo nói rằng sinh viên Đại học Điện lực sẽ được tài trợ 100% để tham gia chương trình kéo dài 3 tháng. Để đăng ký, sinh viên cần chuẩn bị hồ sơ và sao kê tài chính với số dư tối thiểu 14.886 USD, tương đương 380 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng.

Thông tin giả về học bổng, tài trợ du học. (Ảnh: Moet)

Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT khuyến nghị cán bộ, công chức, viên chức, người dân và các tổ chức cần cảnh giác, thận trọng trước những thông tin giả mạo này. Các văn bản chính thức do Bộ phát hành đều được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GD&ĐT tại địa chỉ moet.gov.vn và Fanpage của Bộ.

Đây không phải lần đầu tiên Bộ GD&ĐT ra cảnh báo lừa đảo. Từ đầu năm 2025, Bộ đăng tin cảnh báo thủ đoạn giả mạo con dấu và chữ ký lãnh đạo Bộ, lừa đảo học bổng Đại học Bách khoa Hà Nội.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT và Đại học Bách khoa Hà Nội phát hiện một văn bản giả mạo có nội dung "Triển khai học bổng Đại học Bách khoa Hà Nội". Theo đó, văn bản nêu sẽ cấp 5 suất học bổng cho sinh viên trường với giá trị là 30.000 USD/sinh viên.

Về việc tổ chức xét duyệt, văn bản này yêu cầu sinh viên tham dự hội thảo do nhà trường tổ chức và nộp hồ sơ trực tiếp. Hồ sơ bao gồm các giấy tờ như: Mẫu chứng nhận tài sản, đảm bảo tài chính; đơn xin cấp học bổng; bảng điểm và bản photo giấy chứng nhận/bằng khen (nếu có).

Bộ GD&ĐT sau đó khẳng định, văn bản này làm giả con dấu và chữ ký của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT, hoàn toàn giả mạo. Đại học Bách khoa Hà Nội cũng khẳng định thông tin học bổng trên là không đúng sự thật.