Bộ Công an xây nhà tặng đồng bào Gia Lai bị ảnh hưởng do mưa, lũ

(VTC News) -

Sáng 26/11, tại phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, Bộ Công an tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà tặng các hộ dân trên địa bàn tỉnh bị sập đổ do mưa, bão.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự trao kinh phí của Bộ Công an hỗ trợ xây dựng nhà và tặng quà động viên các lực lượng đã hỗ trợ cứu giúp, hỗ trợ người dân trong bão số 13 và đợt mưa lũ vừa qua.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên phát biểu tại buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên nhấn mạnh, đây là món quà đầy ý nghĩa mà lực lượng Công an Nhân dân gửi tặng các hộ dân bị thiệt hại do mưa bão, phát huy truyền thống tương thân, tương ái, “tình quân dân, nghĩa đồng bào” trong hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn, thiên tai, bão lũ, qua đó, góp phần củng cố thế trận an ninh Nhân dân, phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên cam kết, lực lượng công an sẽ luôn tiên phong đồng hành cùng Nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, với quyết tâm không để người dân bị đói rét, xây dựng những căn nhà “sớm nhất, bền nhất, vững chắc nhất và tiết kiệm nhất”, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác của Bộ Công an trao tặng nhu yếu phẩm cần thiết tới người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của lực lượng Công an Gia Lai trong cứu giúp Nhân dân, đồng hành với Nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, để lại dấu ấn đẹp trong cộng đồng; tiếp tục là lực lượng chủ công, nòng cốt trong ứng phó, cứu hộ cứu nạn trong thiên tai, bão lũ.

Đoàn công tác của Bộ Công an cũng trao tặng 50 tấn gạo và nhu yếu phẩm cần thiết để chung tay cùng với người dân ổn định cuộc sống sau mưa lũ.