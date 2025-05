Dầm mưa xây nhà trong 24 giờ - Kỳ tích của chiến sĩ công an nhân dân

"Mất hết rồi, không còn gì nữa rồi...", chị Quách Thị Hải (30 tuổi, bản Pưa La, xã Suối Bàng, Vân Hồ, Sơn La) mắt đỏ hoe, nhìn về phía đống gạch vụn bên con suối.

9 tháng trước, vợ chồng chị Hải cùng 2 con gái sống trong căn nhà nhỏ dưới bóng cây cổ thụ, bên cạnh là dòng suối trong lành. Biến cố bắt đầu khi cơn bão số 2 ập đến, trận lũ quét sau hoàn lưu bão đã đánh sập rồi cuốn phăng ngôi nhà của gia đình chị Hải theo dòng nước đục ngầu.

Chị Quách Thị Hải bên dấu tích căn nhà cũ bị lũ cuốn trôi.

Đi làm về, chứng kiến mọi thứ bị cuốn trôi ngay trước mắt, người phụ nữ đứng không vững, nỗi xót xa khiến chị khóc không thành tiếng. May mắn, lúc đó cả gia đình đi vắng nên không ai bị thương.

Tuy vậy, mọi tài sản vợ chồng chị chắt chiu đã bị nước lũ cuốn sạch. Thu nhập cả gia đình dựa vào làm thuê nương rẫy, phụ hồ... cuộc sống vốn khó khăn giờ lại tay trắng, buộc vợ chồng, con cái chị Hải phải đi ở nhờ bên ngoại.

"Đi ở nhờ có nhiều bất tiện nhưng tiền không có, trong đầu tôi chưa từng dám mơ sẽ dựng lại một ngôi nhà khác...", chị Hải chia sẻ.

Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Hải, Công an xã Suối Bàng kịp thời báo cáo lãnh đạo cấp trên. Quyết định làm nhà mới cho chị Hải cùng 2 hộ khác bị ảnh hưởng bởi bão số 2 trên địa bàn xã Suối Bàng được Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Sơn La thực hiện ngay sau đó.

Địa điểm làm nhà tạm cho chị Hải được chọn cách ngôi nhà cũ không xa, nằm trên đồi. Để làm nền dựng nhà, lực lượng công an xã, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, đoàn thanh niên mất nhiều ngày để vạt phẳng sườn đồi. Vài ngày sau đó, chìa khóa ngôi nhà mới tinh được Bộ Công an trao tặng tận tay cho cho gia đình chị Hải.

"Tay run run cầm chìa khóa, tôi không tin vào mắt mình. Đứa con gái nhỏ ôm chặt lấy tôi hỏi: 'Mẹ ơi, tối nay con được ngủ trên giường ấm thật rồi phải không'? Cả đời này tôi sẽ không quên khoảnh khắc các anh Công an trao cho chúng tôi ngôi nhà mơ ước”, giọng chị Hải vỡ òa trong nước mắt.

Dầm mưa xây nhà trong 24 giờ - Kỳ tích của những chiến sĩ công an

Cũng giống như chị Hải, là một trong 3 hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, được Bộ Công an tặng nhà mới, ông Mùi Văn Ạy (bản Nà Lồi, xã Suối Bàng) cho hay, trước đó gia đình ông dùng toàn bộ vốn liếng, vay mượn thêm để xây một căn nhà. Nhà vừa xây xong, còn chưa kịp ở thì trận lũ sau bão số 2 cuốn trôi tất cả.

Cả gia đình 4 miệng ăn và tiền học hành của 2 đứa trẻ trông vào vụ ngô khoai, đến bữa ăn qua ngày cho các con ông Ạy chưa biết bấu víu vào đâu, việc làm một ngôi nhà khác là điều không thể.

"Không ngờ trong 3 ngày tôi có ngôi nhà mới tinh, chỉ 3 ngày các chú công an giao chìa khóa bảo có nhà ở rồi. Tôi như người chết đi sống lại, mừng quá, phấn khởi quá, vợ chồng tôi bật khóc luôn", ông Ạy giọng tràn đầy hạnh phúc kể lại.

Những năm qua, Bộ Công an gương mẫu thực hiện nhiều hoạt động an sinh xã hội, trong đó trọng tâm là chương trình xoá nhà tạm, nhà đột nát và xây nhà cho đồng bào bị thiệt hại do thiên tai, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Sau trận bão số 2 năm 2024, xã Suối Bàng là một trong những địa bàn bị ảnh hưởng nhiều nhất của huyện Vân Hồ, Sơn La.

Với chủ trương của Bộ Công an không để ai bị bỏ lại phía sau, lá lành đùm lá rách, được sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ về việc rà soát các hộ bị ảnh hưởng thiên tai nặng nề, Công an xã Suối Bàng khẩn trương rà soát các hộ bị ảnh hưởng do thiên tai như nhà cửa bị sạt lở, đang không có chỗ... báo cáo lãnh đạo Công an huyện, Ban Giám đốc công an tỉnh để đề xuất xây dựng.

Thiếu tá Triệu Văn Thiên - Trưởng công an xã Suối Bàng cho biết, sau bão, địa bàn xã có 3 hộ gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi nhưng hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không còn khả năng làm nhà mới.

"Được sự đồng ý của Bộ Công an, ngôi nhà đầu tiên được khởi công ngày 4/8/2024. Trong 1 ngày, 1 đêm, cán bộ công an cùng các lực lượng đã làm xong ngôi nhà này trao tặng bà Hà Thị Đội ở bản Châu Phong", Thiếu tá Triệu Văn Thiên cho hay.

Ngôi nhà của bà Hà Thị Đội được các chiến sĩ công an xây trong 1 ngày, 1 đêm.

Để xây nhà "thần tốc" cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Công an xã Suối Bàng cùng các lực lượng bất chấp thời tiết khắc nghiệt, dầm mưa trèo đèo, băng qua lớp bùn đặc quánh, xuyên đêm vận chuyển vật liệu thi công.

Thiếu tá Thiên nhớ lại, khi xây nhà cho ông Mùi Văn Ạy, hoàn lưu bão gây mưa lớn suốt nhiều ngày, đường trơn trượt khiến ô tô chở vật liệu suýt lao xuống vực.

"Nhà ông Mùi Văn Ạy ở lưng chừng đèo, khi ô tô xuống dốc thì bị trơn trượt, suýt rơi xuống vực, may mắn có cây hoa gạo to chắn lại, anh em trên xe kịp nhảy ra ngoài nên không ai bị thương", Trưởng Công an xã Suối Bàng kể.

Các lực lượng Công an Sơn La dầm mưa xây nhà cho người dân bị ảnh hưởng sau bão số 2.

Sau phút đối diện hiểm nguy, những cán bộ công an lại tiếp tục hành trình dựng xây mái ấm cho người già, em thơ. Chiếc xe vẫn mắc kẹt, chênh vênh bên bờ vực thẳm, lực lượng thanh niên Công an huyện Vân Hồ, cán bộ Công an xã Suối Bàng, lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự cơ sở được huy động, tập trung tháo dỡ, vận chuyển vật liệu xuống địa điểm thi công.

Mưa vẫn không ngừng trút nước nhưng chứng kiến các hộ gia đình không có chỗ ở, đa số phải ở nhờ, một số phải dựng lều bạt tạm bợ, các lực lượng công an tỉnh Sơn La càng thêm quyết tâm hoàn thiện thật nhanh để Nhân dân có nhà ở trong thời gian sớm nhất.

Nhắc lại những ngày chiến sĩ công an dầm mưa dựng nhà, ông Mùi Văn Ạy không giấu được xúc động. Ông không quên được ngôi nhà của ông xây trong 3 ngày thì cả 3 ngày trời mưa tầm tã.

"Nửa đêm các chiến sĩ vẫn làm, người ta ngủ rồi mà họ chưa được ngủ. Tôi thương họ nhưng không giúp được gì, chỉ biết đứng soi đèn để đảm bảo an toàn cho cán bộ công an làm việc", ông Ạy kể.

Dẫn khách vào tham quan ngôi nhà mới, ông Ạy tự hào khoe từng vật dụng được Bộ Công an, các lực lượng Công an tỉnh Sơn La trao tặng.

"Mấy bao gạo này công an xã mới tặng gia đình tôi. Nhà cũ bị lũ cuốn trôi không còn thứ gì, khi về nhà mới, cán bộ công an tặng chúng tôi chăn màn, từng cái bát, đôi đũa... Chúng tôi yên tâm ổn định cuộc sống mới, từ giờ chỉ cần tập chung làm ăn, lo cho con cái", ông Mùi Văn Ạy nói.

Ổn định cuộc sống mới, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn là mục tiêu Bộ Công an hướng tới nhằm chia sẻ những mất mát, thiệt hại của đồng bào bị thiên tai.

Ông Mùi Văn Ạy và Thiếu tá Triệu Văn Thiên bên căn nhà được Bộ Công an xây tặng.

Trong thời gian từ năm 2020 đến 2024, xã Suối Bàng là một trong những xã khó khăn được Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La, Công an huyện Vân Hồ quan tâm, xây dựng mới, sửa chữa 70 ngôi nhà từ nguồn vốn do Bộ Công an tài trợ.

Ngoài xây dựng nhà ở, lực lượng công an thực hiện nhiều chương trình từ thiện như mua đồ dùng cho các nhà đặc biệt khó khăn, hỗ trợ gạo trong thời gian đói, giáp hạt để bà con có lương thực, thực phẩm tiếp tục sinh hoạt.

"Bà con rất phấn khởi vì đã có nhà ở, ổn định cuộc sống, tiếp tục sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định an ninh trật tự trên địa bàn", Thiếu tá Triệu Văn Thiên chia sẻ.