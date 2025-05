Bộ Công an xây 28.600 nhà mới cho dân: Xoá đói nghèo, bước vào kỷ nguyên vươn mình

Thời gian qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Bộ Công an huy động các nguồn lực tập trung hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước năm 2025 trong phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên: 'Chúng tôi đi khắp đất nước để giúp đỡ Nhân dân'

Trao đổi với Báo Điện tử VTC News, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an thông tin về mục tiêu, ý nghĩa chương trình này.

- Thưa Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, xin ông thông tin về kết quả đạt được của Bộ Công an sau nhiều năm triển khai chương trình xây dựng nhà ở cho người nghèo trên cả nước.

Chương trình làm nhà tặng cho các hộ gia đình ở mọi miền Tổ quốc được Bộ Công an thực hiện từ năm 2017. Lúc đó, lực lượng Cảnh sát hình sự, cảnh sát phòng chống ma túy và các lực lượng nghiệp vụ khác tổ chức tấn công tội phạm ma túy xuyên biên giới ở vùng cận biên của tam giác vàng.

Tại Mường Nhé, Điện Biên có rất nhiều khu vực dân cư cài răng lược, tội phạm buôn bán ma túy qua biên giới thẩm lậu làm rất nhiều người dân, nhất là đồng bào dân tộc, thanh niên trong độ tuổi lao động, học tập bị lôi kéo và trở thành người vận chuyển và tham gia vào buôn bán ma túy.

Đằng sau công tác đấu tranh triệt phá các loại hình tội phạm nói chung và tội phạm ma túy nói riêng, chúng tôi nhận thấy rằng một số công dân nghe theo kẻ xấu buôn bán ma túy vốn có cuộc sống rất khó khăn, nhà ở không đảm bảo.

Tổng Bí thư Tô Lâm, lúc đó là Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã giao cho lực lượng cơ sở rà soát lại toàn bộ thôn bản, đặc biệt là ở vùng cài răng lược ấy để nhận định lại cuộc sống, mức sống và hiện trạng của cuộc sống đồng bào.

Năm 2017, thực hiện ý kiến chỉ đạo rất quyết liệt của Bộ trưởng Tô Lâm, lực lượng Công an nhân dân ra quân đồng loạt và tổ chức làm hàng ngàn căn nhà tại huyện Mường Nhé (Điện Biên), Nậm Pồ (Lai Châu), Vân Hồ (Sơn La), đây là những địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy.

Trong thời gian rất ngắn lực lượng công an ở cơ sở với sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ và sự vào cuộc của hệ thống chính trị đã xây dựng nhà cho người dân nhanh chóng. Có những ngôi nhà chúng tôi chỉ làm trong vòng một tuần, với tiêu chí "nền cứng, tường cứng, mái cứng" và độ bền công trình ổn định.

- Như vậy tính từ năm 2017 đến nay, Bộ Công an đã xây dựng được bao nhiêu ngôi nhà, bao nhiêu điểm trường để hỗ trợ hộ nghèo, người dân bị ảnh hưởng hưởng thiên tai, hoặc những trường hợp thiếu thốn cơ sở vật chất, thưa Thiếu tướng?

Bắt đầu từ ngôi nhà đầu tiên năm 2017 ở huyện Mường Nhé của một hộ gia đình người H'Mông có người con bị lôi kéo bởi tội phạm buôn bán ma túy, đến nay Bộ Công an hoàn thành được 28.600 căn nhà trên địa bàn cả nước trao tặng cho người dân.

Đồng bào được tặng nhà rất phấn khởi. Chúng tôi thấy rằng, đó là điều hạnh phúc và cũng là mong muốn của của Đảng của Nhà nước, của cả cộng đồng, đặc biệt là đối với những người đứng đầu lực lượng vũ trang rất chăm lo đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Đối với điểm trường, trong quá trình thực hiện làm nhà để trao tặng cho đồng bào, nhất là đối với vùng sâu, vùng xa, lực lượng an ninh ở cơ sở qua rà soát, đánh giá trên cơ sở 3 cùng "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với đồng bào, thấy rằng rất nhiều điểm trường mầm non, trường cấp 1, 2, trường liên cấp không được đầu tư từ nhiều năm, các cháu đi học rất vất vả, ở lại trường dưới hình thức là bán trú nhưng không đảm bảo điều kiện.

Trước tình hình đó, Bộ trưởng Tô Lâm trước đây và bây giờ là Bộ trưởng Lương Tam Quang chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục đồng hành cùng hệ thống chính trị ở địa phương rà soát đánh giá. Đến thời điểm này Bộ Công an đã xây dựng được gần 10 điểm trường.

Điểm trường sắp hoàn thành là trường mầm non cho hơn 100 cháu ở xã Hùng Sơn, huyện Yên Sơn, Tuyên Quang. Đây là địa điểm trọng điểm của tà đạo Dương Văn Mình. Hiện nay đời sống người dân đã được ổn định, phát triển về kinh tế xã hội.

Có những ngôi nhà, điểm trường khi đến trao tặng, chúng tôi có cảm giác như về nhà, như xây nhà cho người thân của mình, xây trường cho con em mình học và tạo lập nên một cuộc sống mới, cuộc sống của một kỷ nguyên hưng thịnh và hạnh phúc.

Tôi tin chắc rằng sẽ không có địa phương nào bị bỏ lại ở phía sau trong quá trình xây dựng một đất nước phồn vinh hạnh phúc và tươi đẹp.

- Thiếu tướng đánh giá sao về sự chuyển biến rõ rệt về đời sống an sinh đối với những những hộ gia đình sau khi nhận nhà của Bộ Công an xây tặng?

Cách đây một tháng, tôi quay lại kiểm tra ở khu vực huyện Mường Nhé và Lai Châu, tôi thấy rằng những ngôi nhà đó đến nay vẫn còn mới, đồng bào rất phấn khởi, tin tưởng vào Đảng, tin tưởng vào chính quyền và đặc biệt là gửi gắm sự yêu mến đối với lực lượng Công an nhân dân.

Bước chân của những người lính, chiến sĩ công an đã đi qua hơn 40 tỉnh, thành phố và không biết mấy trăm xã, mấy ngàn xóm làng. Chúng tôi thấy rằng sau những ngôi nhà mới, sau những trường học tinh khôi mà chúng tôi đã làm, trao tặng, cuộc sống ở những nơi ấy thay đổi và lột xác hoàn toàn, không còn hộ nghèo, cận nghèo, không còn rét, không còn lạnh.

Cán bộ, chiến sĩ công an mang từng viên gạch, chung tay xây nhà cho người dân. (Ảnh: Bộ Công an)

Ở nơi đấy chúng tôi thấy một hơi ấm mà có lẽ là chỉ có tình người của những người cộng sản, chỉ có tình người của những người con dân tộc Việt mới có thể làm được. Chính vì thế, các tổ chức thế giới đã đánh giá công tác an sinh xã hội của Việt Nam là điểm sáng và khó có quốc gia nào cạnh tranh được.

Chúng tôi và thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ hơn cùng gần 1.000 học viên Công an nhân dân đang toả đi khắp các tỉnh khó khăn để ghé vai góp sức, "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" hoàn thành nhiệm vụ trong việc xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang.

Chắc chắn thời gian tới chúng tôi sẽ còn làm nhiều ngôi nhà, làm tốt hơn nữa, và không chỉ là 50 triệu, 60 triệu đồng một căn mà chúng ta sẽ có những công trình lớn hơn theo nhịp đà phát triển của một dân tộc độc lập, tự do, thịnh vượng.

- Thưa Thiếu tướng, những tiêu chí nào để xác định đối tượng được hưởng chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát? Mức hỗ trợ cho những gia đình này bao nhiêu và bao gồm những hạng mục nào?

Về tiêu chí xác định đối tượng được hưởng chính sách xóa nhà tạm, dột nát, Bộ Công an thống nhất quan điểm phải hỗ trợ “đúng, trúng, đủ”, cho người thật sự cần, có nhu cầu chính đáng về nhà ở.

Bộ Công an đặt ra các tiêu chí xác định, lựa chọn đối tượng hỗ trợ để bảo đảm mục tiêu như hộ chưa có nhà ở, hộ có nhà ở nhưng xây dựng bằng các vật liệu tạm thời, dễ sập, dễ cháy, không bảo đảm “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), thiếu diện tích ở, các công trình phụ (bếp, nhà vệ sinh) theo quy định, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.

Ngoài ra, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp, không có kinh phí xây dựng nhà; hộ gia đình sở hữu đất ở hợp pháp hoặc được hỗ trợ đất ở hợp pháp để xây dựng nhà; chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương nơi cư trú; có đóng góp, tham gia tích cực trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại địa bàn.

Công an tỉnh Lai Châu bàn giao nhà tình nghĩa và trao quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu).

Trên cơ sở các tiêu chí trên, lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm tình hình, rà soát, lựa chọn đối tượng, tổng hợp số liệu các hộ gia đình khó khăn về nhà ở trên địa bàn cả nước, đánh giá để ưu tiên triển khai tại các địa bàn trọng tâm, trọng điểm, thật sự khó khăn, có nhu cầu cấp bách về nhà ở.

Căn cứ nhu cầu, số lượng hộ dân cần hỗ trợ ở từng địa bàn và cân đối nguồn kinh phí kêu gọi được, Bộ Công an hỗ trợ từ 50 - 60 triệu đồng/căn. Bộ Công an còn vận động các địa phương huy động các nguồn lực của địa phương, nguồn xã hội hóa và đóng góp kinh phí của các hộ dân cùng thân nhân để tham gia đối ứng với Bộ Công an tăng suất đầu tư mỗi căn, trung bình đạt mức từ 80 - 120 triệu/căn.

Từ nhu cầu thực tế của người dân và đặc thù của từng địa phương, Bộ Công an chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ xây dựng thiết kế mẫu nhà bảo đảm phù hợp với thực tế xây dựng và sử dụng tại địa bàn và điều kiện tự nhiên, khí hậu, văn hóa, phong tục, tập quán, tiện ích sử dụng của nhân dân và đặc biệt là hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương.

Bộ Công an đã xây dựng 2 mẫu nhà ở phù hợp, bảo đảm tiêu chuẩn “3 cứng”, bền, đẹp, tiết kiệm chi phí với hạng mục công trình liền khối đầy đủ công năng, cơ bản đáp ứng yêu cầu sinh hoạt, ăn nghỉ của người dân.

- Theo Thiếu tướng, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã mang lại điều gì cho người dân trong bối cảnh đất nước đang vươn mình mạnh mẽ về kinh tế - xã hội?

Thời gian trước đây, trên phạm vi cả nước, có nhiều gia đình cuộc sống còn khó khăn, thiếu thốn, nhất là về nhà ở, một bộ phận đồng bào chưa có nhà ở hoặc đã có nhà ở nhưng tạm bợ bằng tranh, tre, nứa lá nên nguy cơ đổ sập rất cao, không đảm bảo an toàn khi xảy ra mưa bão, gió lốc, lũ ống, lũ quét.

Do cuộc sống nghèo đói, quá khó khăn, trình độ nhận thức lạc hậu, cùng với sự chống phá của các thế lực thù địch, phản động, một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số đã hình thành nét tâm lý tiêu cực, giảm lòng tin với chính quyền và chính sách pháp luật của Nhà nước, dễ bị lôi kéo vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước.

Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Nguyễn Hồng Nguyên cùng đoàn công tác đến khảo sát, thăm, gặp gỡ, động viên các gia đình được hỗ trợ xóa nhà tạm. (Ảnh: Bộ Công an).

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát là một chủ trương lớn, chương trình của quốc gia, giàu tính nhân văn, thể hiện truyền thống, bản chất tốt đẹp của dân tộc ta, đã mang lại cho người dân nghèo một ngôi nhà kiên cố, khang trang, “làm điểm tựa” giúp cho họ yên tâm lao động, sản xuất, bám đất, bám bản làng, hạn chế được việc di cư tự do, tham gia đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Cũng qua đó, các giá trị nhân đạo, nhân văn ngày càng được lan tỏa, trở thành nét đẹp rất đáng trân trọng trong đời sống cộng đồng, góp phần tô đậm thêm truyền thống nhân ái của dân tộc Việt Nam.

Điều đặc biệt hơn nữa mà chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát mang lại cho người dân đó chính là niềm tin với Đảng, Nhà nước, lấy lại tự tin, xóa bỏ mặc cảm đói nghèo với làng xóm, đóng góp xây dựng, phát triển thôn xóm, bản làng, cùng nhau vượt qua khó khăn, đoàn kết, vững bước tiến lên trong cuộc sống, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tạo sức bật mạnh mẽ đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

- Được biết trong triển khai thực hiện chương trình xóa tạm, nhà dột nát của Bộ Công an, Văn phòng Bộ được lãnh đạo Bộ Công an giao nhiệm vụ thường trực, tham mưu, điều phối hoạt động xây dựng nhà tại các địa phương, Thiếu tướng có thể cho biết thêm về một số nội dung Văn phòng Bộ đã thực hiện trong thời gian qua?

Được sự tin tưởng của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Văn phòng Bộ Công an nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, có cách làm sáng tạo, đột phá để tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Trong đó, Văn phòng Bộ chủ động rà soát các tỉnh, địa phương khó khăn về nguồn kinh phí, phương thức thực hiện, cách thức triển khai; đề xuất lãnh đạo Bộ chỉ đạo giải quyết giúp các địa phương sớm hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước.

Văn phòng Bộ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tài chính, các ngân hàng, các tập đoàn kinh tế, các tổ chức sự nghiệp có kế hoạch vận động, huy động nguồn kinh phí để hỗ trợ triển khai chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại các địa phương.

Căn cứ yêu cầu cấp bách của từng địa phương, Văn phòng Bộ tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an làm việc cụ thể thống nhất kế hoạch tổ chức tổng thể hoàn thành chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương; đánh giá chính xác nhu cầu, lựa chọn đúng đối tượng, địa bàn cần hỗ trợ; hướng dẫn phương pháp huy động nguồn lực về nhân lực, vật tư, phương tiện thực hiện trên từng địa bàn phù hợp đặc thù để triển khai đồng loạt, khẩn trương và sớm hoàn thành nhanh nhất.

Thực tiễn cho thấy, những nội dung tham mưu, những việc trực tiếp đã làm của Văn phòng Bộ Công an đã góp phần không nhỏ tạo nên thành công của chương trình xóa tạm, nhà dột nát, xây nhà cho đồng bào bị thiên tai mà Bộ Công an thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng!