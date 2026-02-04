Bộ Công an khuyến khích người dân phản ánh vi phạm giao thông dịp Tết qua VNeID

(VTC News) -

Chiều 4/2, tại họp báo Chính phủ thường kỳ, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết, vấn đề bảo đảm an ninh trật tự, an toàn luôn được đặt ra mỗi dịp Tết và là nhiệm vụ hết sức trọng tâm, song song với các hoạt động phục vụ Nhân dân đón Tết.

Bộ Công an xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an nhân dân, với mục tiêu đặt ra là bảo đảm để người dân có một cái Tết an toàn, lành mạnh, vui tươi.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an.

Với công tác an ninh trật tự, Bộ Công an đã và đang triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong thời gian 3 tháng, bắt đầu từ ngày 15/12/2025. Lực lượng Công an trên toàn quốc tập trung thực hiện 8 nhóm giải pháp, trọng tâm vào 3 lĩnh vực chính.

Trong đó, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nêu rõ, lực lượng Công an tăng cường phòng, chống các loại tội phạm trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp Tết như trộm cắp, cờ bạc. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chú trọng xử lý các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đồng thời, tập trung tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực an ninh trật tự, trọng tâm là quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

"Chúng tôi cũng tăng cường quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy. Tinh thần là quản lý chặt chẽ nhưng vẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và Nhân dân trong các hoạt động dịp Tết", Thiếu tướng Toản nói.

Bên cạnh hoạt động trấn áp tội phạm và tăng cường quản lý Nhà nước, lực lượng Công an còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ những người yếu thế. Qua các hoạt động này, vừa góp phần phòng ngừa tội phạm, vừa giúp đỡ những người yếu thế có cái Tết ấm no và vui tươi hơn.

Với đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an xác định đây là một trong những lĩnh vực trọng tâm và đã chỉ đạo lực lượng CSGT và Công an toàn quốc tập trung thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt tại các địa bàn, tuyến giao thông trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố.

Theo Người phát ngôn Bộ Công an, lực lượng CSGT tập trung các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông thông qua việc tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là các lỗi và nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông như uống rượu bia, sử dụng chất ma túy, chất cấm.

"Chúng tôi cũng sẽ đặc biệt chú trọng xử lý các vi phạm về tốc độ, chở quá số người quy định, vốn là những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông trong giai đoạn cuối năm", ông Toản nhấn mạnh.

Lực lượng CSGT cũng sẽ rà soát và hoàn thiện các phương án phân luồng giao thông, bố trí lực lượng hợp lý, xuyên suốt từ trước, trong và sau Tết, đảm bảo giao thông thông suốt tại các địa bàn, tuyến giao thông trung tâm và cửa ngõ. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, vận động người dân chủ động nắm bắt tình hình giao thông để có lộ trình di chuyển an toàn.

Nhấn mạnh mấu chốt để đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông vẫn là ý thức của mỗi người dân khi tham gia giao thông, đại diện Bộ Công an đề nghị người dân cần chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

"Đặc biệt lưu ý, khi đã sử dụng rượu bia, tuyệt đối không tham gia giao thông. Tuân thủ các quy định về tốc độ, biển báo và hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Đây là vấn đề rất cốt lõi", Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản nói.

Người dân cũng cần chủ động kiểm tra an toàn phương tiện khi tham gia giao thông, đặc biệt là khi di chuyển trên những tuyến đường dài, về quê đón Tết. Thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin về tình hình giao thông để chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển an toàn và tuân thủ quy định về tốc độ.

Người phát ngôn Bộ Công an đề nghị các nhà xe, các lái xe, đặc biệt là lái xe đường dài, cần nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc tuân thủ các quy định để đảm bảo an toàn cho hành khách.

"Chúng tôi khuyến khích người dân phản ánh ngay các dấu hiệu vi phạm quy định an toàn giao thông cho lực lượng công an thông qua các kênh như VNeID hoặc ứng dụng VNeTraffic. Điều này giúp lực lượng chức năng kịp thời nhắc nhở và xử lý. Chúng tôi cũng mong người dân lựa chọn các nhà xe, lái xe uy tín để đảm bảo an toàn cho hành trình của mình", ông Toản nói thêm.