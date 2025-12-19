Bình gas phát nổ ở gần cầu vượt Linh Xuân, xe bún riêu tan tành

Ngày 19/12, Công an phường Linh Xuân, TP.HCM điều tra nguyên nhân vụ nổ bình gas khiến nhiều người hoảng sợ.

Sáng cùng ngày, chị P.T.N, 34 tuổi, ngụ TP.HCM, đẩy xe tự chế loại 3 bánh đi bán bún riêu ở vỉa hè đường Đỗ Mười, đoạn ngay cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân.

Trên xe có bếp gas và bình gas loại 12 kg cùng nồi, dụng cụ nấu bún riêu. Trong lúc chị N. bật bếp nấu thì lửa bốc lên mạnh, bình gas phát nổ.

Xe bún riêu bị nổ tan tành.

Vụ nổ khiến tất cả đồ đạc đều bị hư hại nặng nề. May mắn chị N. không bị thương.

Sự việc sau đó được đăng tải lên mạng xã hội khiến nhiều người giật mình bởi sức công phá của bình gas.

Trước đó, tại Tây Ninh cũng xảy ra vụ nổ bình gas mini, khiến 9 giáo viên và học sinh (2 em tiểu học và 5 em THCS) gặp nạn, trong đó một trẻ phải chuyển đến TP.HCM điều trị vì bỏng sâu, phải nằm trong phòng hồi sức.

Nhiều người khiếp vía khi chứng kiến vụ nổ bình gas.

Theo các bác sĩ, những ngày cận Tết, việc sử dụng bình gas mini để nấu ăn tại gia đình ngày càng phổ biến nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn do sử dụng không đúng cách.

Các bác sĩ khuyến cáo, mọi người cần cẩn trọng khi sử dụng bình gas mini có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. Nếu bếp gas bị tróc sơn, han gỉ, chốt bình gas lỏng hay bếp khó đánh lửa, tốt nhất không nên sử dụng bởi những bếp như trên rất dễ bị rò rỉ gas ra bên ngoài, gây cháy nổ.

Khi bị thương, người bệnh phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được xử lý kịp thời. Thực tế, nhiều người sau khi điều trị ở bệnh viện về, đã tự ý mua thuốc nam, lá, về đắp lên vết thương dẫn đến nhiễm trùng. Để tránh rủi ro, người dân không nên tự ý đắp lá vào vết thương, cần đến kiểm tra và khám định kỳ.