Nổ bình gas mini khi ăn lẩu, người đàn ông chấn thương vùng kín nghiêm trọng

(VTC News) -

Ban đầu, anh bị nhiều vết thương ở chân, đùi, gãy xương cẳng chân trái và đặc biệt là vết thương hở ở vùng bìu trái. Sau khi được sơ cứu tại cơ sở y tế địa phương, bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai vì tổn thương ở "vùng kín" có dấu hiệu phức tạp.

Tại đây, các bác sĩ chuyên khoa phát hiện bìu trái của bệnh nhân sưng to, khối máu tụ lớn lan xuống bẹn, kèm theo vết gãy xương. Hình ảnh siêu âm Doppler tinh hoàn cho thấy khối máu tụ lớn đã chèn ép, đẩy tinh hoàn lệch trục.

Bình gas mini kém chất lượng là "quả bom nổ chậm" trong nhiều gia đình. (Ảnh minh hoạ)

Bác sĩ Nguyễn Hữu Thanh, phẫu thuật viên Khoa Phẫu thuật Tiết niệu, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, khi tiếp nhận bệnh nhân, tổn thương bên ngoài chỉ là vết khâu nhỏ, nhưng hình ảnh siêu âm cho thấy tổn thương sâu bên trong.

Các bác sĩ nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu ngay trong đêm. Trong quá trình phẫu thuật, một mảnh dị vật bằng nhựa cứng, nghi từ bình gas mini, kích thước khoảng 1x2cm, được lấy ra khỏi bìu trái. Ca phẫu thuật thành công trong việc loại bỏ dị vật, làm sạch và khâu phục hồi, bảo tồn tinh hoàn cho người bệnh. Sau đó, bệnh nhân được điều trị tích cực và ổn định, ra viện.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Phẫu thuật Tiết niệu, người trực tiếp xử lý ca bệnh, nhấn mạnh mức độ nguy hiểm của những tai nạn tương tự.

Ông phân tích: "Mảnh vỡ bình gas lao đi như viên đạn với gia tốc lớn, lực xuyên thấu cực mạnh, gây tổn thương sâu dù vết ngoài da chỉ nhỏ. Khối máu tụ lớn đã chèn ép gần như toàn bộ mạch máu nuôi tinh hoàn. Phẫu thuật chậm vài giờ, tinh hoàn sẽ hoại tử vĩnh viễn, dẫn đến vô sinh và rối loạn nội tiết”.

Theo Tiến sĩ Tuấn, đây không phải tai nạn cá biệt. Bình gas mini kém chất lượng là "quả bom nổ chậm" trong nhiều gia đình. Khi nổ, mảnh vỡ có sát thương tương đương đạn ghém. Vùng kín với cấu trúc mềm dễ bị tổn thương nhất, nhưng triệu chứng lại thường âm ỉ, khiến nạn nhân chủ quan.

Bác sĩ cũng cảnh báo, không chỉ bình gas, bất kỳ thiết bị nén khí nào cũng nguy hiểm nếu không đạt chuẩn hoặc bị biến dạng.

Để phòng ngừa những rủi ro không đáng có, bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không tái sử dụng bình gas mini. Chỉ nên dùng bình còn hạn, còn tem nhãn, không có dấu hiệu rò rỉ. Mọi bình gas móp méo, hết hạn là chất thải nguy hại và không được cất giữ.

Khi có dấu hiệu bất thường như xì khói, mùi gas, cần dừng sử dụng ngay lập tức. Với những vết thương do cháy nổ, đặc biệt ở vùng sinh dục, người bệnh nên đến các bệnh viện có chuyên khoa sâu về Phẫu thuật Tiết niệu để được thăm khám kịp thời, tránh bỏ sót dị vật và các biến chứng muộn.