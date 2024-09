Bình Dương: Truy nã cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Dĩ An

(VTC News) -

Công an tỉnh Bình Dương vừa ban hành quyết định truy nã Nguyễn Văn Thiên Đăng (SN 1972, trú tại số 208, khu phố Bình Minh 2, phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương - cựu Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP Dĩ An) vì liên quan đến các sai phạm trong quản lý đất đai.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thiên Đăng đã vi phạm các quy định về quản lý đất đai và bỏ trốn từ tháng 5/2018. Công an Bình Dương kêu gọi người dân, nếu ai có thông tin về nơi ở hoặc hoạt động của đối tượng, hãy báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Thiên Đăng lúc còn đương chức Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã Dĩ An. (Ảnh: H.H)

Từ năm 2014 đến 2017, khi giữ chức vụ Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Dĩ An (nay là TP Dĩ An), Đăng đã phê duyệt nhiều dự án phân lô bán nền trái phép tại các phường thuộc thị xã Dĩ An, dẫn đến việc hình thành hàng loạt khu dân cư không phép. Trong tổng số 250 khu dân cư hiện hữu, có tới 40 khu được xác định là "lậu", không có giấy phép xây dựng từ chính quyền địa phương.

Cụ thể, tại phường Đông Hòa, trong 29 khu dân cư chỉ có 8 khu được cấp phép, còn lại 21 khu là "lậu". Tình trạng tương tự diễn ra tại phường Tân Đông Hiệp, nơi được coi là “điểm nóng” về phân lô bán nền với 91 khu dân cư, nhưng có đến 76 khu không phép. Các phường khác như Tân Bình, Dĩ An, Bình Thắng, Bình An và An Bình cũng ghi nhận nhiều khu dân cư không phép.

Từ các khu dân cư không phép này, các chủ đầu tư đã phân lô đất nông nghiệp và xây nhà bán mà không tuân thủ các quy định về quy hoạch xây dựng và đất đai, với sự tiếp tay của Nguyễn Văn Thiên Đăng trong vai trò Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường.