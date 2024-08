Bắt người phụ nữ bị truy nã nhập cảnh từ Lào về Việt Nam

(VTC News) -

Ngày 28/8, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết đơn vị vừa hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao kẻ trốn truy nã là Lê Thị Hường (sinh năm 1982, trú tại xã Tân Hiệp, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước) cho Công an huyện Hướng Hóa (Công an tỉnh Quảng Trị) tiếp tục xử lý theo quy đinh của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/8, trong quá trình làm thủ tục nhập cảnh, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phát hiện Lê Thị Hường đang làm thủ tục nhập cảnh từ Lào về Việt Nam.

Lê Thị Hường thời điểm bị phát hiện, bắt giữ. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Lê Thị Hường là người đang bị Công an TP.HCM truy nã, theo Quyết định truy nã số 08/QĐTN-CATP-CQTHAHS, ngày 29/1/2019 với tội danh “Trộm cắp tài sản”.

Ngay sau khi phát hiện, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo bắt giữ Lê Thị Hường để điều tra, làm rõ. Qua điều tra, lực lượng Bộ đội Biên phòng xác định Lê Thị Hường trước khi bị truy nã đã trốn qua Lào từ năm 2018.

Trước đó, ngày 19/8, tại Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài (Hà Nội) cũng có trường hợp tương tự. Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) phối hợp Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài xác minh, truy bắt Nguyễn Thành Đạt, có biệt danh là “Đạt Lợn” (SN 1998, trú tại phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) khi Đạt vừa nhập cảnh từ Nhật Bản vào Việt Nam.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 10/2/2022, Nguyễn Thành Đạt cùng 5 đối tượng khác phạm tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” xảy ra tại thôn Lương Lễ, xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa, bị Công an huyện Hướng Hóa phát hiện.

Vào khoảng đầu tháng 4/2022, trong khi công an đang điều tra, Nguyễn Thành Đạt đã bỏ trốn khỏi địa phương. Ngày 22/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hoá ra quyết định khởi tố bị can về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và quyết định truy nã số 03/QĐTN đối với Nguyễn Thành Đạt.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định Đạt sẽ nhập cảnh từ Nhật Bản về Việt Nam qua cảng hàng không Quốc tế Nội Bài nên đã phối hợp và bắt giữ thành công Nguyễn Thành Đạt, sau 2 năm lẩn trốn pháp luật.