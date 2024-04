Bình Dương: Điều tra vụ bé 8 tháng tuổi tử vong, liên quan cơ sở giữ trẻ tự phát

Ngày 2/4, lãnh đạo UBND thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết, đã nhận được thông tin vụ bé trai 8 tháng tuổi tử vong tại nhà giữ trẻ tự phát. Hiện, công an đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Căn nhà nơi bà H. thuê để trông giữ trẻ.

Thông tin ban đầu, bé trai tử vong tên N.H.T (sinh tháng 7/2023). Nơi bé trai tử vong là căn nhà do Trần Thị Thúy H. thuê ở khu phố 3B, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát để nhận trông giữ trẻ.

Trước đó, do bận đi làm nên gia đình gửi bé T. cho bà H. chăm sóc cả ngày lẫn đêm với giá 2,5 triệu đồng/tháng.

Ngày 29/3, gia đình đến thăm bé T. thì thấy bé bị vết bầm sau đầu. Gia đình thắc mắc thì bà H. cho biết, bé giỡn nên va trúng vật cứng, bị bầm. Nghe vậy, gia đình không đưa đi khám.

Đến chiều 30/3, gia đình nhận được tin báo về việc con trai đã tử vong tại Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát.

Lúc này, gia đình hốt hoảng đến nơi thì được các bác sĩ cho biết, bé T. đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Sự việc ngay sau đó được trình báo Công an phường Thới Hòa. Hiện, vụ việc đang được Công an thị xã Bến Cát cùng các đơn vị Công an tỉnh Bình Dương điều tra, làm rõ.