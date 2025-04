Bình Định hợp tác xây nhà máy 1 tỷ USD, hướng tới trung tâm dệt may thế giới

(VTC News) -

Ngày 25/4/2025, tại Văn phòng UBND tỉnh Bình Định, Tập đoàn Syre (Thụy Điển) và tỉnh Bình Định ký kết Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư dự án tổ hợp sản xuất tái chế vải polyester.

Theo đó, Tập đoàn Syre dự định đầu tư tại Bình Định một Tổ hợp sản xuất vải vóc công nghệ cao tại Khu công nghiệp Nhơn Hội A, Khu kinh tế Nhơn Hội với diện tích 10 ha, dự án có công suất thiết kế lên đến 250.000 tấn/năm, dự kiến tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ USD và đi vào vận hành vào cuối năm 2028.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn và Tổng giám đốc Tập đoàn Syre Dennis Nobelius ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư.

Tại Lễ ký kết, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhấn mạnh, Dự án này được sự đánh giá rất cao của Thủ tướng và các bộ, ngành. Hiện, có hai vấn đề vướng mắc lớn nhất là thuyền nhập vải và nguyên liệu. Thủ tướng đã có ý kiến và hiện tỉnh đang xúc tiến hoàn thiện các thủ tục thể chế cho phù hợp, để có thể nhập nguyên liệu.

"Dự án này không chỉ tạo ra nhiều việc làm và thúc đẩy nền kinh tế xanh, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc đưa Việt Nam trở thành trung tâm toàn cầu cho ngành dệt may tuần hoàn, là khởi đầu cho một cuộc cách mạng xanh trong ngành dệt may Việt Nam.", ông Hồ Quốc Dũng thông tin. ​

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi Lễ ký kết.

Bà Susanna Campbell, Chủ tịch Tập đoàn SYRE cho biết, Syre là công ty tiên phong trong lĩnh vực tái chế sợi dệt may từ vải sang vải (textile-to-textile), với sứ mệnh giảm phát thải carbon và rác thải trong ngành dệt may thông qua giải pháp tái chế sợi dệt từ vải đã qua sử dụng ở quy mô lớn, bắt đầu với polyester. Việc phát triển xanh và tuần hoàn hướng đi mới và cũng là định hướng mà các công ty trên thế giới theo đuổi, trong đó có tập đoàn.

"Dự án tại Bình Định hướng tới xây dựng Việt Nam trở thành trung tâm toàn cầu đầu tiên về dệt may tuần hoàn, ứng dụng công nghệ cao theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ và EU, theo định hướng phát triển bền vững, đạt mục tiêu phát thải ròng bằng "0" (Net Zero). Đồng thời, Syre đặt mục tiêu xây dựng nhiều nhà máy tái chế sợi dệt Gigascale trên toàn cầu, hoàn thiện chu trình khép kín từ rác thải dệt may thành sợi polyester tuần hoàn ở từng khu vực.

Mỗi nhà máy Gigascale được thiết kế với công suất hàng năm từ 100.000 đến 250.000 tấn hạt nhựa PET chất lượng cao. Mỗi nhà máy dự kiến tạo ra 600 việc làm, bao gồm công nhân kỹ thuật tay nghề cao, chuyên gia kỹ thuật và nhân sự hỗ trợ vận hành", bà Susanna Campbell thông tin.

Bình Định và Tập đoàn Syre hợp tác đưa Việt Nam thành trung tâm dệt may thế giới.

Tập đoàn Syre thành lập năm 2023 bởi Vargas Holding và Tập đoàn bán lẻ Thụy Điển H&M Group, hướng tới chuyển đổi chuỗi giá trị từ hệ thống tuyến tính sang hệ thống tuần hoàn bằng cách sử dụng chất thải dệt để tạo ra các sản phẩm polyester tuần hoàn chất lượng cao, nguyên liệu mới cho ngành may mặc, ô tô và nội thất. ​

Tập đoàn cam kết ứng dụng công nghệ hiện đại đối với dự án sản xuất tái chế sợi polyester, đáp ứng tiêu chuẩn hàng đầu thế giới về bảo vệ môi trường và tuân thủ quy định bảo vệ môi trường của Việt Nam. ​

Đồng thời, Tập đoàn đề xuất được hỗ trợ về cơ chế, chính sách liên quan đến việc triển khai dự án tái chế rác thải dệt may, hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu tái chế và đánh giá tác động môi trường, hỗ trợ kết nối với các cơ quan chuyên môn để đảm bảo dự án được triển khai thuận lợi. ​

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn khẳng định, tỉnh Bình Định sẵn sàng hỗ trợ tối đa đối với Tập đoàn Syre. Bình Định đang phát triển và ủng hộ các doanh nghiệp đầu tư vào tỉnh với mục tiêu tuần hoàn, xanh, ứng dụng công nghệ cao, tiên tiến và bảo vệ môi trường.

"Đối với dự án này, tỉnh đã làm việc một cách nghiêm túc, quyết tâm và khẩn trương để dự án triển khai tốt nhất tại tỉnh. Không riêng Bình Định, dự án này được kỳ vọng sẽ giúp Việt Nam trở thành trung tâm dệt may tuần hoàn toàn cầu, tạo việc làm, phát triển hệ sinh thái quản lý rác thải và tăng cường hoạt động vận chuyển, phân loại dệt may", ông Phạm Anh Tuấn nói.