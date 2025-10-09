Tổng Bí thư thăm Trường mẫu giáo Kiêng Sang và lớp học mang tên Bác ở Triều Tiên

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn công tác theo dõi tiết mục biểu diễn của các em học sinh. Trường mẫu giáo Kiêng Sang là đơn vị đầu tiên áp dụng lớp học tổng hợp và sáng chế, áp dụng phần mềm hỗ trợ giáo dục cho các thiếu nhi Triều Tiên. Ở trường, tất cả các phòng học được xây thành phòng học đa chức năng và thực hiện hiện đại hóa giáo dục ở mức độ cao, góp phần nâng cao năng lực, trí tuệ của các cháu.