Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên

(Từ trái qua): Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường; Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong-un; Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev tham dự Chương trình.