Biết chồng sắp cưới nợ đầm đìa, tôi muốn bỏ nhưng sợ mất 400 triệu đồng anh vay

(VTC News) -

Tôi 23 tuổi, quen bạn trai 3 năm và đang có dự định kết hôn. Anh gần 33 tuổi, từng ly hôn và có một con trai 3 tuổi đang ở với mẹ. Gia đình anh khá phức tạp. Mẹ chồng tương lai của tôi làm mẹ đơn thân suốt thời gian dài, chỉ mới kết hôn cách đây 5 năm. Bạn trai tôi có một người em trai cùng mẹ khác cha còn rất nhỏ, chỉ trạc tuổi con anh.

Khi đến nhà bạn trai chơi, tôi thấy mẹ anh là người khôn ngoan, mồm năm miệng mười, lời nói ra có vẻ không đáng tin. Bà là dân buôn bán, có vẻ không hiền, thỉnh thoảng còn chửi tục nữa. Ông bố dượng tính cũng khác người, mặt lúc nào cũng cau có, luôn tỏ ra khó chịu.

Khi bạn trai đề cập đến việc cưới hỏi, tôi nghĩ ngay đến việc hỏi vợ cũ của anh lý do họ ly hôn. Tôi nhắn tin cho chị qua Facebook để hẹn gặp. Lúc gặp, tôi có ấn tượng tốt với chị, một người ít nói, ngoại hình xinh xắn ưa nhìn. Tôi hỏi lý do chia tay thì chị nói thẳng do cả nhà bạn trai tôi nợ nần chồng chất; bản thân anh chơi cờ bạc trực tuyến, thậm chí chơi gái online.

Chị ấy nói, anh nghiện chơi cờ bạc nhiều năm, đã ngấm vào máu không thể cai được. Hồi họ còn là vợ chồng, anh hứa hết lần này đến lần khác là sẽ thay đổi nhưng đâu vẫn vào đấy, các khoản nợ cứ lãi mẹ đẻ lãi con. Chị không biết gia đình anh đã trả hết nợ cho anh chưa, nếu chưa thì cũng khó tính nổi khoản nợ đã phình đến mức nào với lãi suất cắt cổ.

Tôi chưa kịp hoàn hồn, bán tín bán nghi thì chị ấy mang ảnh chụp những hợp đồng vay tín dụng đen đứng tên anh cho tôi xem. Chị nói đã nhiều lần bị ép trả nợ giúp chồng và còn lưu lại ảnh, rằng hồi đó chị phải bán hết vàng để trả nợ, hết vàng thì anh bắt chị về nhà ngoại vay thêm.

Vợ cũ của bạn trai còn đưa cho tôi xem bệnh án điều trị bệnh trầm cảm do bị mẹ chồng bạo hành tinh thần. Chị chịu đựng cuộc hôn nhân đó 5 năm rồi mới quyết định ly dị. Họ thỏa thuận mỗi tháng, anh sẽ gửi vợ cũ 10 triệu đồng để nuôi con nhưng theo bản sao kê tài khoản mà chị cho tôi xem thì hơn 2 năm sau khi ly hôn, anh không chu cấp một đồng nào.

(Ảnh minh họa: Wedding Campaign)

Những gì vợ cũ của bạn trai tiết lộ khiến tôi sốc nặng. Hóa ra người đàn ông mà tôi yêu 3 năm nay lại là người như thế. Khi yêu tôi, anh luôn tỏ ra khẳng khái, ga lăng. Anh cũng rất yêu chiều tôi. Vì anh từng có gia đình nên trong mối quan hệ này tôi phải chịu thiệt thòi, đó là lý do anh luôn tỏ ra có lỗi với tôi và muốn bù đắp. Tôi từng nghĩ rằng lấy người hơn mình nhiều tuổi thì họ sẽ biết điều và chăm sóc mình hơn. Hóa ra tất cả đều là giả dối.

Sau cuộc gặp với vợ cũ của anh, tôi có ý định từ chối kết hôn. Ngặt nỗi anh đang nợ tôi 400 triệu đồng. Đó là một phần của khoản tiền mà tôi tích cóp được sau mấy năm đi làm. Bạn trai nói muốn mua chung với anh họ miếng đất ở ngoại thành nhưng thiếu tiền nên cần vay tôi. Tôi nghĩ hai đứa sắp cưới, mảnh đất đó sau này sẽ là tài sản chung nên cho anh vay số tiền trên. Giờ nghĩ lại, tôi đoán rằng với bản tính mê cờ bạc, có lẽ anh đã lừa tôi lấy tiền cá độ và trả nợ.

Đau đầu hơn là tôi đã chậm kinh 5 ngày dù lâu nay rất đều đặn; đi mua que thử thai về thử thì lên ngay hai vạch.

Lòng tôi sợ hãi và rối bời nhưng chưa dám nói những chuyện gây sốc này với bất kỳ ai. Gia đình tôi mà biết được sự thật về bạn trai chắc chắn sẽ không cho tôi lấy anh. Đứa trẻ trong bụng, tôi chưa biết phải tính thế nào cho hợp lý. Rồi còn số tiền mà tôi cho anh vay, làm thế nào để lấy lại được đây? Với mọi người, 400 triệu đồng có thể không to tát gì nhưng với tôi đó là những đồng tiền mồ hôi nước mắt, tôi làm việc cật lực cả thanh xuân mới kiếm được.

Rất mong mọi người đưa ra lời khuyên giúp tôi trong hoàn cảnh éo le này.

Độc giả có ý kiến chia sẻ, tư vấn, xin gửi vào box bình luận bên dưới.

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].