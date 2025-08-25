Nhờ bạn mạo danh đi xét nghiệm ADN để trốn trả tiền cấp dưỡng nuôi con

(VTC News) -

Vụ án xảy ra ở Vương quốc Anh, được xét xử tại Tòa án Hull Crown. Theo Daily Mail, Stephen Lord (27 tuổi, đến từ Hull, East Yorkshire) bị buộc tội âm mưu lừa đảo Bộ Lao động và Lương hưu Anh cùng với người bạn của anh ta, Simon Brooks (31 tuổi, đến từ Leicester). Họ đã cùng nhau dàn dựng kế hoạch xét nghiệm ADN gian lận từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2023.

Các công tố viên cho biết, mẹ của đứa trẻ nộp đơn xin cấp dưỡng nuôi con qua Cơ quan Hỗ trợ Trẻ em vào năm 2022 và khai Lord là cha ruột của đứa trẻ. Lord phủ nhận mối quan hệ huyết thống và tuyên bố đã làm xét nghiệm ADN từ khi em bé còn nhỏ để chứng minh mình không phải là cha ruột.

Tuy nhiên, chính quyền yêu cầu Lord phải trải qua thủ tục xác định chính thức và sắp xếp lấy mẫu vào tháng 11/2022. Vào ngày hôm đó, Brooks là người có mặt để lấy mẫu, làm giả chữ ký của Lord và nộp ảnh.

(Minh họa: iStock)

Xét nghiệm ADN sau đó cho kết quả không khớp. Mẹ của đứa trẻ, nhận thấy sự khác biệt, ngay lập tức nhận ra Brooks sau khi xem ảnh của "Lord" trong một cuộc họp video. Vụ lừa đảo bị vạch trần.

Sau đó, cảnh sát bắt giữ hai người và thu thập bằng chứng, bao gồm các tin nhắn trong điện thoại của Lord cho thấy sự thông đồng với Brooks. Lord thậm chí còn hỗ trợ việc thay đổi ảnh để cung cấp dịch vụ cho phòng khám nhằm che giấu danh tính của mình.

Tòa án ước tính rằng người mẹ đã bị thiệt hại tạm thời 4.637 bảng Anh (khoảng 165 triệu đồng) và khoản bồi thường đã được thỏa thuận. Nếu vụ lừa đảo thành công, thiệt hại tài chính tiềm ẩn có thể lên tới 29.000 bảng Anh (hơn 1 tỷ đồng).

Thẩm phán John Thackray KC lên án hành vi này là "vụ lừa đảo ngu ngốc và đáng nguyền rủa" và khiển trách Lord: "Anh nên xấu hổ về hành động của mình". Lord bị kết án 8 tháng tù và phải hoàn thành 150 giờ lao động công ích. Brooks bị kết án 9 tháng tù treo và 100 giờ lao động công ích. Cả hai đều nhận tội.